Когда Порошенко поедет к Трампу

02.02.2017 16:58

Президент Петр Порошенко намерен ехать с визитом в США в период с 21 по 23 февраля

Об этом сообщили в посольстве Украины в США, пишет УНН.

Относительно возможной встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом в учреждении отметили, что сейчас этот вопрос обсуждается.

«Мы в тесном контакте с командой Трампа. Сейчас это на стадии проработки, то есть так быстро оно никогда не решается. Это будет ближе к датам известно», — добавили в посольстве.

21 января посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что визит президента Украины Петра Порошенко в США планируется в конце февраля.

Как писала Politeka, эксперты дали пессимистический прогноз относительно скорой встречи Трампа с Порошенко. По их мнению, эта встреча состоится не ранее мая, поскольку украинский вопрос не особо интересует нового главу США.

Источник: politeka.net