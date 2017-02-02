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Когда Порошенко поедет к Трампу

02.02.2017 16:58
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Когда Порошенко поедет к Трампу

Президент Петр Порошенко намерен ехать с визитом в США в период с 21 по 23 февраля

Об этом сообщили в посольстве Украины в США, пишет УНН. 

Относительно возможной встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом в учреждении отметили, что сейчас этот вопрос обсуждается.

«Мы в тесном контакте с командой Трампа. Сейчас это на стадии проработки, то есть так быстро оно никогда не решается. Это будет ближе к датам известно», — добавили в посольстве.

21 января посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что визит президента Украины Петра Порошенко в США планируется в конце февраля.

Как писала Politeka, эксперты дали пессимистический прогноз относительно скорой встречи Трампа с Порошенко. По их мнению, эта встреча состоится не ранее мая, поскольку украинский вопрос не особо интересует нового главу США.

 

Источник: politeka.net

 

 



Теги: США, Донбасс, Порошенко
 
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