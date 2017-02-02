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Мэр Луцка впал в кому – СМИ

02.02.2017 22:18
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Мэр Луцка впал в кому – СМИ

Родственники подтверждают, что мэр госпитализирован

Городской голова Луцка Николай Романюк впал в кому. Об этом сообщает сайт города Луцка "0332.ua" со ссылкой на собственные источники и врачей больницы.

"Луцкий городской голова Николай Романюк сейчас находится в Луцкой городской больнице. Как стало известно из надежных источников журналистам нашего издания, вечером 1 февраля здоровье мэра резко ухудшилось. По достоверной информации, его ночью забрала "скорая". Сейчас Николай Романюк находится в реанимации в состоянии комы, что подтверждают и врачи медицинского учреждения", – сообщает издание.

При этом издание "ВолиньPost" опубликовало заявление семьи мэра. О том, что он находится в коме, в заявлении не сказано.

"В течение нескольких последних часов городом распространилась информация о госпитализации и тяжелом состоянии городского председателя Николая Романюка. Во избежание всевозможных недоразумений и неточностей, сообщаем, что Николай Ярославович действительно был госпитализирован 31 января этого года и находится на лечении в Луцкой городской клинической больнице. Спасибо всем за поддержку и надеемся на его скорейшее выздоровление", – говорится в тексте заявления.

 

Источник:  segodnya.ua



Теги: Донбасс, Луцк, мэр, кома
 
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