НБУ срочно изымает купюры в 500 гривен

02.02.2017 21:15

Национальный банк изымает из денежного оборота страны поддельные украинские банкноты номиналом 500 гривен 2006 года выпуска.

Регулятор уточнил, что изымает купюры, изготовленные полиграфическим способом печати и с имитацией ультрафиолетовой и инфракрасной защиты. Об этом НБУ сообщил в своей телеграмме №50-0004/105578, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.

НБУ сформулировал 13 признаков подделок: