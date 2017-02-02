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НБУ срочно изымает купюры в 500 гривен
02.02.2017 21:15
Национальный банк изымает из денежного оборота страны поддельные украинские банкноты номиналом 500 гривен 2006 года выпуска.
Регулятор уточнил, что изымает купюры, изготовленные полиграфическим способом печати и с имитацией ультрафиолетовой и инфракрасной защиты. Об этом НБУ сообщил в своей телеграмме №50-0004/105578, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.
НБУ сформулировал 13 признаков подделок:
- Цвета фальшивых банкнот приближены к цвету настоящих банкнот.
- Изображения на подделках выполнены подобными оригиналу полиграфическими способами печати (глубоким, высоким, офсетным). Рельефность элементов глубокой печати чувствуется на ощупь. Качество печати хуже, чем на настоящих банкнотах.
- Бумага поддельных банкнот не флюоресцирует в ультрафиолетовых лучах (УФЛ).
- Водяные знаки: во-первых, многоцветный водяной знак (портретное изображение Г. Сковороды) имитирован печатью на обратной стороне банкноты, в УФЛ видим, как темное изображение; во-вторых - светлый элемент водяного знака (изображение графического знака национальной денежной единицы Украины) имитирован тиснением бумаги.
- Погруженная в толщу бумаги защитная лента имитирована печатью на обратной стороне банкноты, текст на ленте читается, в УФЛ флуоресцирует голубым и бледно-зелеными цветами (на настоящей банкноте - лента флуоресцирует желтым и голубым цветами). С обратной стороны флуоресценция ленты не совпадает с ее печатным изображением.
- Защитные волокна: в бумаге присутствуют видимые волокна красного и зеленого цветов, которые в УФЛ флуоресцируют красным и зеленым цветами, что не соответствует оригиналу (на настоящей банкноте защитные волокна невидимые при дневном свете, в УФЛ имеют двухцветную флуоресценцию красного и зеленого цветов).
- Флуоресцентная защита имитирована, цвета флуоресцирующих изображений приближены к оригиналу. С лицевой стороны все изображения зеленого цвета в УФЛ флуоресцируют желто-зеленым цветом.
- Инфракрасная защита имитирована, карта инфракрасных изображений приближена к оригиналу.
- Эффект изменения цвета оптически-переменного изображение ромба на лицевой стороне банкноты имитированы, но цвета отличаются от оригинала. На настоящей банкноте цвет меняется с фиолетового на оливково-зеленый, на поддельной - с фиолетового на оливково-коричневый.
- Микротексты имитированы и читаются.
- Части сквозного элемента (цифровое обозначение номинала «500») при рассмотрении банкноты против света не совпадают.
- Латентное изображение в виде цифрового обозначения номинала «500» имитировано.
- Магнитный защита не имитированы.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, НБУ, гривня
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