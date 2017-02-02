Немецкий банк заблокировал 17 миллионов Приватбанка

02.02.2017 14:42

Один из крупнейших банков Германии заблокировал 17 миллионов евро Приватбанка

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель правления банка Александр Шлапак, передает Politeka.

По его словам, партнер украинского Привата немецкий Commerzbank заблокировал 17 миллионов евро на корреспондентском счете финансового учреждения. «Почему они так сделали, мы выясняем», — сказал он.

Отметим, Коммерцбанк является вторым по величине активов в Германии. Его основали в 1870 году. Сейчас общее количество акционеров составляет 290 000, правительству Германии принадлежат 17% акций банка. Клиентами этого банка являются граждане более 40 стран.

Источник: politeka.net