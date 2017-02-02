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Обман ЖЭКов: можно ли отказаться от фейковых услуг
Коммунальщики собирают с киевлян деньги за услуги, которые не предоставляются годами
Об пишут «Вести».
Так житель столичной Русановки Павел Федоренко посчитал, что коммунальщики собирают с подъезда около 50 тыс. грн, но не выполняют и малой части прописанных в договоре услуг.
Когда же Федорченко об этом заявил, что не будет платить за несуществующие услуги, ему пригрозили отъемом квартиры.
Согласно закону, ЖЭКи могут предоставлять более 30 различных услуг. Однако стандартный договор содержит перечень из 14 услуг. При этом ЖЭКи неплохо зарабатывают на квартплате. В том же доме Павла, в котором находятся три подъезда по 96 квартир со средней площадью 50 кв. м, жильцы ежемесячно перечисляют ЖЭКу за все вышеперечисленные услуги сумму в 50 тыс. грн.
«А если отказаться платить за невыполняемые услуги, есть риск лишиться квартиры. Мне ЖЭК прислал письмо, в котором требует оплатить долг по квартплате в размере 3 тыс. грн, в противном случае угрожает судами и наложением ареста на квартиру», — продолжает Федорченко.
По словам адвоката Ивана Либермана, проблемы кроются не только в этом. «Очень часто руководство ЖЭКов злоупотребляет на закупках материалов. Причем это могут быть как дорогостоящие двигатели для лифтов и кабели из цветных металлов, так и банки с красками, кисточки, трубы», — заявил он.
Правда, поделать с некачественной работой ничего нельзя. В ЖЭКе пояснили, чтобы расторгнуть договор, нужны веские причины. «Вам необходимо за месяц до планируемой даты расторжения написать заявление, которое будет рассмотрено нашей комиссией. После чего будет принято решение. Но сразу говорю, если вы не переезжаете, вряд ли вам удастся это сделать», — пояснили «Вестям» в ЖЭКе.
Как отмечают юристы, риск лишиться квартиры в случае неуплаты квартплаты действительно есть. «Отобрать квартиру за долги, в принципе, возможно. Однако этот процесс весьма трудоемкий, поэтому мало кто захочет этим заниматься», — говорит юрист Юрий Белоус.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, жэк, отказ, услуги
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