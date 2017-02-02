Почему Ан-26 не рухнул в море после обстрела – военные

02.02.2017 07:22

Обстрел оккупантами Крыма украинского военного самолета Ан-26 мог привести к катастрофе транспортника

Такое предположение сделал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Олег Чубук, передает espreso.tv.

Он напомнил, что вооруженная атака на украинских военных пилотов была произведена из так называемых «вышек Бойко», ранее захваченных российским агрессором.

Сейчас известно, что обстрел был произведен из стрелкового оружия. Предварительно, из пулемета РПК (обнаружено отверстие диаметром 3 см). «Калибр пулемета — 5,45 скорее всего. К счастью, пуля попала в такое место сверху, где не было пилотов», — уточнил Чубук.

По убеждению военного, только благодаря профессиональным действиям украинских пилотов самолет сумел вернуться на базу в Николаеве.

«Экспертиза обстрелянного самолета продолжается», — добавил спикер ВМС ВСУ.

Напомним, как сообщала Politeka, сегодня, 1 февраля, в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортник Ан-26, который выполнял тренировочный полет. Место инцидента зафиксировано в районе Одесского газового месторождения.

Источник: politeka.net