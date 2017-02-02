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Пограничник придумал курьезный способ «утилизации» взятки
Инспектора отдела «Солотвино» Мукачевского пограничного отряда пытался «смыть» взятку в унитазе
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Пограничника разоблачили во взяточничестве СБУ совместно с военной прокуратурой Ужгородского гарнизона и внутренней безопасностью Госпогранслужбы. Военнослужащий требовал полторы тысячи долларов США с местного жителя за упрощение процедуры пропуска автотранспорта с продуктами питания.
«Правоохранители задержали злоумышленника на его рабочем месте при получении неправомерной выгоды. Во время обыска помещений отдела оперативники СБУ изъяли дневную «черную» кассу (900 евро, 200 долларов, 16 000 гривен и 2100 леев), скрытую за радиаторами служебных помещений и в туалете», — сообщает пресс-служба.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, взятка
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