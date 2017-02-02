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Решение по Донбассу: эксперт рассказал о референдуме

02.02.2017 07:03
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Решение по Донбассу: эксперт рассказал о референдуме

Общенациональный референдум мог бы стать «вишней на торте» в решении проблемыДонбасса

Об этом говорится в статье Politeka «Блокада, новый статус Донбасса и отмена санкций – из-за чего в АТО снова стреляют».

По мнению эксперта Украинского института будущего Юрия Романенко, референдум о признании «статуса оккупированных территорий» может сыграть существунную роль в процессе изменения политики по отношению к Донбассу и Крыму.

Все прогнозы, добавляет он, свидетельствуют о том, что такой статус могут поддержать от 60% до 80% украинцев.
«Это даст Украине инструменты для всех последующих решений: Минские соглашения заблокирует, позволит последовательно ограничивать торговое сотрудничество, усилит позиции в международных переговорах», – считает Романенко.

В статье также подчеркивается, что чем дольше Украина будет оттягивать принятие тяжелого решения по принятию статуса Донбасса на своих условиях, а не на условиях Путина – тем больше это будет оказывать негативное влияние на политическую и экономическую ситуацию в стране.



Теги: Донбасс, война, референдум, АТО
 
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