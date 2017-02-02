Сделка Трампа и Путина по Украине невозможна — немецкий эксперт

02.02.2017 11:30

Заключение «большой сделки» между США и Россией по поводу Украины невозможно, поскольку время таких соглашений давно прошло

Так считает немецкий политолог, старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд, пишет «Апостроф».

Так он прокомментировал обострение ситуации на Донбассе. По его мнению, это связано скорее с поездкой президента Петра Порошенко в Германию, чтобы показать Берлину, какой у России есть военно-политический потенциал, и чтобы предотвратить какое-то сближение между ФРГ и Украиной.

«Другие обсуждают сегодня, что причиной эскалации может быть подготовка Россией почвы для возможного заключения «большой сделки» между Трампом и Путиным. Однако время таких сделок прошло, своего рода «Ялты-2″, скорее всего, не будет. Не могу себе представить, что США и РФ могут договориться о судьбе Украины без ее участия», — написал Умланд.

Как известно, «большая сделка» Трампа и Путина подразумевает отказ США от поддержки Украины и постсоветского пространства взамен на взаимную отмену санкций и т.д.

Источник: politeka.net