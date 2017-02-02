Сурок Тимка предсказал теплую весну и запутался с "безвизом"

02.02.2017 15:22

День сурка — традиционный народный праздник в США и Канаде, отмечаемый ежегодно 2 февраля. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны.

Харьковский сурок Тимка уже предсказал, что холодная зимняя погода сохранится в течение шести недель, а после - наступит теплая весна, сообщает телеканал 112 Украина.

Также Тимка сделал предсказание и насчет "безвиза" для Украины. На выбор сурка были представлены два варианта: "Безвизовый режим в 2017 году" и "Получение безвиза через неопределенное время". Вначале "предсказатель" указал на второй вариант, но, в итоге, все же выбрал "безвиз" с ЕС в этом году.