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Сурок Тимка предсказал теплую весну и запутался с "безвизом"

02.02.2017 15:22
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Кадр из кинофильма "День сурка"
Кадр из кинофильма "День сурка"

День сурка — традиционный народный праздник в США и Канаде, отмечаемый ежегодно 2 февраля. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны.
Харьковский сурок Тимка уже предсказал, что холодная зимняя погода сохранится в течение шести недель, а после - наступит теплая весна, сообщает телеканал 112 Украина.
Также Тимка сделал предсказание и насчет "безвиза" для Украины. На выбор сурка были представлены два варианта: "Безвизовый режим в 2017 году" и "Получение безвиза через неопределенное время". Вначале "предсказатель" указал на второй вариант, но, в итоге, все же выбрал "безвиз" с ЕС в этом году.



Теги: Украина, День сурка, весна, безвизовый режим
 
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