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У Трампа подтвердили, что никогда не признают аннексию Крыма Россией – Ельченко
Посол США в ООН Никки Хейли также подтвердила, что Соединенные Штаты полностью против действий России в восточной части Украины
Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Администрация президентаСША Дональда Трампа полностью поддерживает территориальную целостность и независимость Украины и никогда не признает аннексию Россией Крыма, сообщает "Радио свобода".
На пресс-конференции в Нью-Йорке 1 февраля Ельченко рассказал также, что посол США в ООН Никки Хейли подтвердила, что Соединенные Штаты "полностью против действий России в восточной части Украины".
"Она подтвердила позицию США по Крыму, что аннексия никогда не будет признана", – сказал посол Украины, добавив, что был "абсолютно доволен" ответами представительницы США на запросы по поводу аннексии Крыма в 2014 году.
В то время, когда администрация Трампа заявляет о возможности установления более тесных отношений с Россией, Ельченко отметил, что это "не происходит ценой Украины".
Миссия США в ООН сообщила также, что посол Хейли во время встречи с послом Ельченко подтвердила поддержку территориальной целостности Украины.
В четверг, 2 февраля, в Нью-Йорке, в 3 часа дня по местному времени (22:00 по Киеву) состоится заседание Совета безопасности ООН по ситуации в зоне конфликта на востоке Украины, в частности в Авдеевке Донецкой области.
Ранее на тот момент еще кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон заявил, что Администрация США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России, если только с этим не согласится народ Украины.
Источник: segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, аннексия
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