У Трампа подтвердили, что никогда не признают аннексию Крыма Россией – Ельченко

02.02.2017 14:35

Посол США в ООН Никки Хейли также подтвердила, что Соединенные Штаты полностью против действий России в восточной части Украины

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Администрация президентаСША Дональда Трампа полностью поддерживает территориальную целостность и независимость Украины и никогда не признает аннексию Россией Крыма, сообщает "Радио свобода".

На пресс-конференции в Нью-Йорке 1 февраля Ельченко рассказал также, что посол США в ООН Никки Хейли подтвердила, что Соединенные Штаты "полностью против действий России в восточной части Украины".

"Она подтвердила позицию США по Крыму, что аннексия никогда не будет признана", – сказал посол Украины, добавив, что был "абсолютно доволен" ответами представительницы США на запросы по поводу аннексии Крыма в 2014 году.

В то время, когда администрация Трампа заявляет о возможности установления более тесных отношений с Россией, Ельченко отметил, что это "не происходит ценой Украины".

Миссия США в ООН сообщила также, что посол Хейли во время встречи с послом Ельченко подтвердила поддержку территориальной целостности Украины.

В четверг, 2 февраля, в Нью-Йорке, в 3 часа дня по местному времени (22:00 по Киеву) состоится заседание Совета безопасности ООН по ситуации в зоне конфликта на востоке Украины, в частности в Авдеевке Донецкой области.

Ранее на тот момент еще кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон заявил, что Администрация США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России, если только с этим не согласится народ Украины.

Источник: segodnya.ua