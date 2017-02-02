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В Киеве появился грабитель-гипнотизёр
В Киеве мошенник под гипнозом грабит людей и расплачивается фальшивыми купюрами, сообщилает 112.ua.
В частности, в Днепровском районе мужчина убедил кассира, что дает ему купюры в евро, которые оказались обманкой. Он взял товар и, получив сдачу, удалился. В итоге оказалось, что это муляж. Персонал кафе вызвал полицию. Как оказалось, подобный случай не единственный и о подобных происшествиях уже сообщали столичные СМИ.
На счету мошенника, который по описанию похож на вышеупомянутого, уже как минимум четыре ограбления.
Так, в районе улицы Декабристов "гипнотизер" обокрал мужчину на 16 тыс. грн (все купюры по 500 грн), в районе Русановской Набережной у другого мужчины таким же образом пропали 10 тыс. гривен., на улице Урловской – 7 тыс. гривен.
Как говорится в сообществе "Киев оперативный" в Facebook, мужчина кавказской внешности, 40-50 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения, примерно 90 кг, "дорого одет", есть легкая небритость, немного седины на голове, на пальце правой руки носит массивную печатку из платины, при себе имеет телефон VERTU, который постоянно демонстрирует. Возможно, обладает гипнотическими способностями.
"В ходе "беседы" он все время произносит фразу "Не оскудеет рука дающего", после которой потерпевший ничего не помнит и не понимает”, - сказано в сообщении.
Теги: Киев, грабитель, гипноз
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