В России прокомментировали обстрел украинского самолета

В штабе Черноморского флота РФ открестились от обвинений в обстреле украинского самолета Ан-26.

Как сообщает РИА Новости, глава штаба назвал заявления украинской стороны "абсолютной ложью".

"Сегодня утром в период с 11:30 по 12:00 мск украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой №53, совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" в Черном море", - заявил военный.

По его словам, во время второго захода Ан-26 охранник буровой платформы подал четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета, чтобы предотвратить столкновение самолета с мачтой вышки. В штабе утверждают, что "каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть".