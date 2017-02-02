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В Украине в усиленном режиме заработали пункты обогрева

02.02.2017 14:03
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Из-за сильных морозов в Украине в усиленном режиме заработали пункты обогрева – только в Киеве открылось три десятка мест, где можно согреться.

Отметим, что некоторые пункты обогрева действуют круглосуточно. В пунктах можно получить кофе, чай, сладкое или сытные бутерброды.

Как рассказала работница одного из пунктов обогрева, в прошлом году спасаться от мороза до пункта обогрева приходили в основном бездомные. Этой зимой среди посетителей много переселенцев и пенсионеров.

Этот пункт обогрева работает круглосуточно в помещении одного из столичных центров, который занимается инвалидами, ежедневно здесь греется с десяток людей. Кроме того, в пункте помогают с теплой одеждой и могут предоставить несложную медицинскую помощь.

С начала зимы стационарные пункты обогрева спасли от холодов более 2000 украинцев. Несмотря на то, что на днях ожидается потепление, такие пункты будут работать до наступления весны.

 

Источник:  segodnya.ua



Теги: Украина, Донбасс, пункт обогрева
 
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