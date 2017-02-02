- Сделка Трампа и Путина по Украине невозможна — немецкий эксперт11:30
- Что можно себе позволить на минимальную пенсию в Украине: почему так мало 11:19
- Украина продолжает собирать помощь соотечественникам в Авдеевке. ВИДЕО11:10
- Жители «горячей» Авдеевки: «Все выдержали, и это тоже выдержим»11:00
- Обман ЖЭКов: можно ли отказаться от фейковых услуг10:45
- В Україні проведуть референдум щодо вступу до НАТО – Порошенко10:36
- «Силовики ДНР» подготовились к бегству в Россию10:24
- Україна зацікавлена у знятті санкцій з Росії – Порошенко10:12
- Из украинских аптек стали пропадать лекарства09:33
- Пернатое хозяйство: Звучит стоголосый хорал над излучиной09:20
В Україні проведуть референдум щодо вступу до НАТО – Порошенко
Під час інтерв’ю одного з німецьких видань президент України Петро Порошенко анонсував проведення в країні референдуму щодо приєднання до НАТО, повідомляє replyua.net.
Український лідер наголосив, що ще чотири роки тому лише 16% громадян підтримували таку ідею, а зараз підтримати вступ країни до Альянсу готові вже більше половини українців. «Як керівник держави я покладаюся на точку зору моїх співвітчизників і маю намір провести референдум відносно перспективи членства України в НАТО», - наголосив Порошенко у відповідь на запитання журналіста, чи вважає він вступ до Альянсу реалістичним завданням для Києва.
На переконання українського лідера, перш за все в даному питанні вкрай важливо знати думку пересічних громадян. Зазначимо: не так давно Порошенко висловлював припущення, що ВСУ потрібно 6 чи 7 років для досягнення стандартів НАТО.
Ще в травні минулого року, під час засідання РНБО, відбулося схвалення Стратегічного оборонного бюлетеня, яким передбачається повне реформування українських збройних сил, щоб у майбутньому країна могла приєднатися до НАТО. Згідно документу, всі заходи для цього повинні бути завершеними до 2020 року.
Источник: replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, НАТО, референдум
- Декларация саммита НАТО: добро с кулаками
- Трудно в учении, легко в бою: Украина и НАТО провели совместные манёвры (ВИДЕО)
- Украинцы вместе с литовцами и поляками присоединилась к масштабным учениям "Анаконда-2016" (ФОТО)
- Порошенко рассчитывает на вступление в НАТО в результате саммита
- НАТО и Украина: ожидания и реальность
- Порошенко: Украина и НАТО - больше чем партнеры
- Украина продолжает собирать помощь соотечественникам в Авдеевке. ВИДЕО11:10
- Жители «горячей» Авдеевки: «Все выдержали, и это тоже выдержим»11:00
- В Авдеевских квартирах потеплело10:53
- «Силовики ДНР» подготовились к бегству в Россию10:24
- Как проходит эвакуация жителей Авдеевки09:38
- Пернатое хозяйство: Звучит стоголосый хорал над излучиной09:20
- Операция «Деоккупация»: за и против08:30
- ФСО - фронтовой словарь обывателя08:15
- "Донбасс" во второй раз в этом сезоне обыграл "Витязь" с "сухим" счетом22:39
- Следующее заседание ТКГ в Минске состоится 15 февраля - Сайдик22:24
- Сделка Трампа и Путина по Украине невозможна — немецкий эксперт11:30
- Что можно себе позволить на минимальную пенсию в Украине: почему так мало 11:19
- Украина продолжает собирать помощь соотечественникам в Авдеевке. ВИДЕО11:10
- Жители «горячей» Авдеевки: «Все выдержали, и это тоже выдержим»11:00
- В Авдеевских квартирах потеплело10:53
- Обман ЖЭКов: можно ли отказаться от фейковых услуг10:45
- В Україні проведуть референдум щодо вступу до НАТО – Порошенко10:36
- «Силовики ДНР» подготовились к бегству в Россию10:24
- Україна зацікавлена у знятті санкцій з Росії – Порошенко10:12
- В Италии разработан робот-носильщик (ВИДЕО)10:00
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- Оккупированный Донецк, утро: много военной техники и "орки" в камуфляже с надписью "Здравствуйте! Я русский оккупант"
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист
- Появилась сводка и фото разрушений в оккупированном Донецке (ФОТО)
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик
- "Петровский район Донецка, утро - "прилеты" - жители вынуждены прятаться в подвалах