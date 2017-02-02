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Вступление в НАТО: что важно знать украинцам
В Украине состоится референдум по вопросу членства Украины в НАТО
Об этом, как сообщала Politeka, заявил президент Украины Петр Порошенко.
По словам главы государства, согласно последним социологическим опросам, идею вступления в Альянс поддерживает более 54% жителей страны.
Украинские солдаты и «горячие точки»
НАТО не имеет полномочий принуждать какую-либо из стран-участников к отправке солдат в «горячие точки». Каждая страна в Альянсе принимает это решение самостоятельно и вправе отказаться.
Расходы на оборону
Согласно стандартам НАТО, членам Альянса рекомендуется закладывать в бюджет расходы на оборону в размере не менее 2% ВВП ежегодно. Согласно нашим стандартам, Украина тратит на оборону более 3% ВВП, соответственно существенное увеличение расходов маловероятно.
Ядерное оружие
Согласно доктрине Альянса все страны-члены НАТО принимают участие в ядерной программе. Однако, это размещение ядерного оружия на территории своей страны не является обязательным условием.
Размещение иностранных военных баз
Также как и с ядерным оружием, Украина после вступления в Альянс имеет право отказаться от размещения военных баз на территории страны.
Гарантия безопасности
В случае вступления Украины в НАТО, нападение на страну будет рассчитываться как нападение на всех участников Альянса.
Введение войск
Украина как полноправный участник Альянса получит право голосовать за или против введения войск в какую-либо страну.
Перевооружение
Альянс не требует массового перевооружения армий, также как и закупки вооружения исключительно у стран-членов. Каждая страна принимает самостоятельное решение по этому вопросу, исходя из собственных интересов. При этом военно-техническое сотрудничество между странами-членами Альянса, обычно приводит к увеличению доходов ОПК.
Рост экономики
Украину ожидает серьезное увеличение притока иностранных инвестиций в случае вступления в НАТО, поскольку безопасность связана с экономикой. К примеру, рост иностранных инвестиций после заявления о вступлении в Альянс увеличился в 3,5 раза в Польше и Чехии.
Расходы на Альянс
В зависимости от страны-участника НАТО, ежегодные взносы в бюджет Альянса колеблются в пределах 3-200 млн долларов в год. По предварительной оценке, украинской взнос будут приблизительно равен польскому – около 50 млн долларов в год.
Украина-ЕС
Вступление в НАТО опосредствованно влияет на ускорение процесса вступления страны в состав Евросоюза, за счет роста доверия.
Теги: Украина, Донбасс, НАТО
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