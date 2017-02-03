Курс НБУ на 3 февраля: доллар - 26,98 грн, евро - 29,16 грн

03.02.2017 09:29

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на пятницу, 3 февраля.

Курс доллара США установился на отметке 26,98 грн, снизившись, по сравнению с прошедшим днем, на 1 коп.

Евровалюта подорожала на 3 коп. - до 29,16 грн.

Курс российского рубля укрепился на уровне 0,449 грн.