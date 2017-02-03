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Курс НБУ на 3 февраля: доллар - 26,98 грн, евро - 29,16 грн

03.02.2017 09:29
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Курс НБУ на 3 февраля: доллар - 26,98 грн, евро - 29,16 грн

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на пятницу, 3 февраля.

Курс доллара США установился на отметке 26,98 грн, снизившись, по сравнению с прошедшим днем, на 1 коп. 

Евровалюта подорожала на 3 коп. - до 29,16 грн.

Курс российского рубля укрепился на уровне 0,449 грн.


Фото: 112.ua/

Теги: Украина, Донбасс, доллар, курс валют
 
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