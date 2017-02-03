Россия разворачивает новое подразделение, которое может быть угрозой Украине

03.02.2017 16:59

Российское военное командование разворачивает в Адыгейской республике артиллерийскую бригаду, которая может нести угрозу для Украины и Грузии, сообщает "Обозреватель".

Так, по информации "Известий" минобороны РФ разворачивает в Южном военном округе в городе Майкоп новую 227-ю артиллерийскую бригаду (АБр).

Бригада оснащена 152-мм дальнобойных гаубиц "МСТА", реактивными системами залпового огня "Ураган" и противотанковых комплексов, а также должна получить в свое распоряжение беспилотники, разведывательные комплексы и автоматизированные системы управления.

По планам МО РФ, в дальнейшем 227-я АБр должна получить новейшие самоходные гаубицы "Коалиция", а также модернизированные реактивные системы залпового огня "Ураган-М". Формирование новой воинской части началось в конце 2016 года, завершить же процесс планируется до конца 2017 года. Полное наименование воинской части "227-я Таллинская краснознаменная, ордена Суворова артиллерийская бригада".

Как сообщает волонтерское сообщество InformNapalm, по мнению военных экспертов с формированием новой 227-й артбригады, возможна передача одного реактивного дивизиона 943-го реактивного артиллерийского полка (всего в составе полка 3 д-на, 24 ПУ РСЗО "Ураган") в состав 227-й Абр, и сохранением 943-го в составе 2-х дивизионов, либо полные расформирование 943-го РЕАП, за счёт формирования новой 227-й артиллерийской бригады.

"Есть основания полагать, что новая 227-я АБр, войдёт в состав формируемой в Ростовской области армии, которая уже представлена новой 150-й мотострелковой дивизией (основными донорами в процессе формирования которой являются 33-я ОМСБР(г) из той же Адыгеи, 205-я ОМСБр из Ставропольского края) и зенитно-ракетной бригадой. 49-я армия же, возможно станет гарнизонной, курирующей российские военные базы в оккупированных регионах Грузии — 7-й в/б (Абхазия), 4-й в/б (Цхинвальский регион), так же в Армении — 102-я в/б. Возможно в ее составе останется и 34-я ОМСбр (г) дислоцированная в КЧР", – пояснили эксперты.