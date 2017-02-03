- Мужчин, окончивших военные кафедры, будут призывать на службу уже в феврале17:37
- Россия разворачивает новое подразделение, которое может быть угрозой Украине16:59
- Порошенко наградил орденами 94 бойцов АТО, треть из них - посмертно 15:49
- Введения военного положения пока не будет - администрация президента14:36
- В министерстве обороны сообщили уточненные данные о потерях на донбасском фронте за вчерашние сутки14:15
- Курс НБУ на 3 февраля: доллар - 26,98 грн, евро - 29,16 грн09:29
- Погода в Украине 3 февраля: преимущественно снег с дождем09:11
- Штаб АТО сообщил о погибших и раненых украинских военных за сутки08:15
- Европа и США призвали Россию прекратить эскалацию на Донбассе07:45
- Двое погибших, 9 раненых, 54 обстрела за день - данные штаба АТО. ВИДЕО22:38
Россия разворачивает новое подразделение, которое может быть угрозой Украине
Российское военное командование разворачивает в Адыгейской республике артиллерийскую бригаду, которая может нести угрозу для Украины и Грузии, сообщает "Обозреватель".
Так, по информации "Известий" минобороны РФ разворачивает в Южном военном округе в городе Майкоп новую 227-ю артиллерийскую бригаду (АБр).
Бригада оснащена 152-мм дальнобойных гаубиц "МСТА", реактивными системами залпового огня "Ураган" и противотанковых комплексов, а также должна получить в свое распоряжение беспилотники, разведывательные комплексы и автоматизированные системы управления.
По планам МО РФ, в дальнейшем 227-я АБр должна получить новейшие самоходные гаубицы "Коалиция", а также модернизированные реактивные системы залпового огня "Ураган-М". Формирование новой воинской части началось в конце 2016 года, завершить же процесс планируется до конца 2017 года. Полное наименование воинской части "227-я Таллинская краснознаменная, ордена Суворова артиллерийская бригада".
Как сообщает волонтерское сообщество InformNapalm, по мнению военных экспертов с формированием новой 227-й артбригады, возможна передача одного реактивного дивизиона 943-го реактивного артиллерийского полка (всего в составе полка 3 д-на, 24 ПУ РСЗО "Ураган") в состав 227-й Абр, и сохранением 943-го в составе 2-х дивизионов, либо полные расформирование 943-го РЕАП, за счёт формирования новой 227-й артиллерийской бригады.
"Есть основания полагать, что новая 227-я АБр, войдёт в состав формируемой в Ростовской области армии, которая уже представлена новой 150-й мотострелковой дивизией (основными донорами в процессе формирования которой являются 33-я ОМСБР(г) из той же Адыгеи, 205-я ОМСБр из Ставропольского края) и зенитно-ракетной бригадой. 49-я армия же, возможно станет гарнизонной, курирующей российские военные базы в оккупированных регионах Грузии — 7-й в/б (Абхазия), 4-й в/б (Цхинвальский регион), так же в Армении — 102-я в/б. Возможно в ее составе останется и 34-я ОМСбр (г) дислоцированная в КЧР", – пояснили эксперты.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, угроза, военно-гражданские администрации
- Кремль серьезно угрожает Киеву в связи с учениями над Черным морем
- Для Украины есть четыре направления, откуда возможно ожидать военной угрозы - эксперт
- В Азовском море терпит бедствие сухогруз. Экипаж сошел на хрупкий лед
- Донбасс не нужен никому - мнение эксперта
- Киев перехватил отчет Генштаба России о войне в Украине
- Анатолий Вассерман собирается получить российское гражданство
- Главарь "ДНР" Захарченко отправил на передовую личную охрану17:51
- Мужчин, окончивших военные кафедры, будут призывать на службу уже в феврале17:37
- Ответственность за эскалацию на Донбассе и смерть людей лежит на России и ее боевиках17:27
- В Кремле надеются, что у боевиков на Донбассе хватит боеприпасов для обстрелов ВСУ17:16
- Боевик Безлер призвал Захарченко покинуть пост «главы ДНР» и захватить с собой Казаковых, «Ташкентов», «Царей»17:00
- Кремль готов к эскалации боевых действий на Донбассе - Турчинов16:36
- За вчерашние сутки зафиксировано наибольшее количество обстрелов на Донбассе за последний год16:23
- Боевики несут потери на Светлодарской дуге16:11
- В разведке сообщили о следующих возможных самых "горячих точках" на Донбассе16:06
- Обстрелы Авдеевки продолжаются с 5-7-минутным интервалом15:32
- Главарь "ДНР" Захарченко отправил на передовую личную охрану17:51
- Мужчин, окончивших военные кафедры, будут призывать на службу уже в феврале17:37
- Ответственность за эскалацию на Донбассе и смерть людей лежит на России и ее боевиках17:27
- В Кремле надеются, что у боевиков на Донбассе хватит боеприпасов для обстрелов ВСУ17:16
- Боевик Безлер призвал Захарченко покинуть пост «главы ДНР» и захватить с собой Казаковых, «Ташкентов», «Царей»17:00
- Россия разворачивает новое подразделение, которое может быть угрозой Украине16:59
- Лукашенко обиделся на Россию (ВИДЕО)16:50
- Завтра состоится первый полуфинал нацотбора на Евровидение-201716:45
- Кремль готов к эскалации боевых действий на Донбассе - Турчинов16:36
- За вчерашние сутки зафиксировано наибольшее количество обстрелов на Донбассе за последний год16:23
- Список ароматов-афродизиаков для женщин и мужчин16:15
- Продукты против вирусов: сколько их можно есть?15:45
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- Оккупированный Донецк, утро: много военной техники и "орки" в камуфляже с надписью "Здравствуйте! Я русский оккупант"
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик
- Появилась сводка и фото разрушений в оккупированном Донецке (ФОТО)
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку