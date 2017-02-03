У Украины практически нет шансов вступить в НАТО, пока на Донбассе идет война

03.02.2017 22:44

Представитель Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук считает, что ближайшие 10 лет у Украины нет шансов на вступление в НАТО, пишет 112.ua.

По словам Марчука, пока идет война на Донбассе, в Украине практически нет шансов вступить в Североатлантический альянс. Поскольку НАТО не может даже рассматривать данный вопрос.

Марчук высоко оценил предложение президента Петра Порошенко о проведении референдума в Украине по вступлению в НАТО. Однако считает, что даже если будет положительный результат во время волеизъявления, то Украине придется ждать минимум 10 лет до возможного присоединения к Североатлантическому альянсу.

«Даже если референдум будет положительным, то, как минимум 10 лет, и это минимально, к возможному присоединению к НАТО. Это в идеале. Надо еще пройти план действий относительно членства. Референдум это хорошо, единственное что поздно, можно было провести в прошлом году», - подытожил он.

Отметим, что Петр Порошенко заявил о необходимости проведения референдума по вступлению страны в НАТО. По мнению украинского лидера, было бы абсолютно безответственно ослабить трансатлантическое сотрудничество, так как Североатлантический альянс «единственная функционирующая организация коллективной безопасности».