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У Украины практически нет шансов вступить в НАТО, пока на Донбассе идет война
Представитель Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук считает, что ближайшие 10 лет у Украины нет шансов на вступление в НАТО, пишет 112.ua.
По словам Марчука, пока идет война на Донбассе, в Украине практически нет шансов вступить в Североатлантический альянс. Поскольку НАТО не может даже рассматривать данный вопрос.
Марчук высоко оценил предложение президента Петра Порошенко о проведении референдума в Украине по вступлению в НАТО. Однако считает, что даже если будет положительный результат во время волеизъявления, то Украине придется ждать минимум 10 лет до возможного присоединения к Североатлантическому альянсу.
«Даже если референдум будет положительным, то, как минимум 10 лет, и это минимально, к возможному присоединению к НАТО. Это в идеале. Надо еще пройти план действий относительно членства. Референдум это хорошо, единственное что поздно, можно было провести в прошлом году», - подытожил он.
Отметим, что Петр Порошенко заявил о необходимости проведения референдума по вступлению страны в НАТО. По мнению украинского лидера, было бы абсолютно безответственно ослабить трансатлантическое сотрудничество, так как Североатлантический альянс «единственная функционирующая организация коллективной безопасности».
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Донбасс, НАТО, Евгений Марчук
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