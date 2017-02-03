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Украинцы смогут пользоваться в транспорте электронным билетом
Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий внедрение электронного билета. Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта №4121 на сайте Верховной Рады, пишет "Украинская правда".
Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает отказаться от наличного расчета за бумажные билеты и перейти на так называемый электронный билет.
Кроме того, законопроект позволит местным органам самоуправления создать автоматизированные системы оплаты и полностью отказаться от обычных билетов и расчетов наличными денежными средствами.
Электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта, как ожидается, позволит оценить реальный оборот средств, обоснованность тарифов на перевозки и возможности для обновления автопарка.
Система также обеспечит удобную оплату проезда и контроль, уменьшится время задержки общественного транспорта на остановках. Это позволит внедрять различные гибкие тарифные системы.
Кроме того, Мининфраструктуры видит возможность привлечения 100 млн евро инвестиций, уменьшение расходов предприятий на организацию сбора оплаты за проезд на 25% и повышение доходов предприятий на 25%.
Фото: www.pravda.com.ua/
Теги: Украина, Донбасс, закон, билет, Порошенко
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