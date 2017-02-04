- Белый дом четко обозначил свой политический курс по отношению к агрессии России против Украины, дело за нами - журналист06:26
- У Украины практически нет шансов вступить в НАТО, пока на Донбассе идет война22:44
- Для введения миротворческой миссии ООН на Донбассе необходимо согласие обеих сторон конфликта - Марчук21:37
- Украинцы смогут пользоваться в транспорте электронным билетом21:17
- Россия не приструнит своих "ихтамнетов" на Донбассе, пока Кремль не выяснит отношения с Белым домом20:53
- Прифронтовой Авдеевке оказали помощь 11 областей Украины20:12
- «Беркут» бив журналістів на Майдані, аби не знімали, що там відбувається, – висновок Генпрокуратури19:52
- "Оппозиционный блок" настаивает на экстренной встрече "нормандской четверки"19:37
- Двое украинских военных погибли, пятеро ранены в зоне АТО 19:03
- Мужчин, окончивших военные кафедры, будут призывать на службу уже в феврале17:37
Белый дом четко обозначил свой политический курс по отношению к агрессии России против Украины, дело за нами - журналист
Молчание США по Авдеевке затягивалось, и чем дольше молчал Вашингтон, тем громче гремела российская артиллерия и наглее выступал Кремль. И вот новый президент США Дональд Трамп сказал свое слово. Новый посол США в ООН Никки Хэйли четко обозначила политический курс Белого дома по отношению к агрессии России против Украины, пишет на facebook главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.
Надеюсь, интенсивность артобстрелов под Авдеевкой после таких слов и заседания Совбеза ООН скоро стихнет — пусть и не надолго:
"Соединенные Штаты стоят вместе с народом Украины, который более трех лет страдает от оккупации и военной интервенции России. США продолжают осуждать и призывают немедленно прекратить российскую оккупацию Крыма. Крым является частью Украины. Наши санкции, связанные с Крымом, будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине. США продолжают поддерживать эти договоренности".
Провокации Путина и сочувствующих ему в Украине деятелей, предательская статья Пинчука, мирные планы Ахметова, не привели на данный момент к изменению риторики Америки.
Но давайте не хлопать в ладоши от радости.
Трамп готов начать строить политику в Украине с той системы координат, которую оставил Обама. Но что дальше? Теперь надо наполнить смыслами эту американскую поддержку и украинскую внешнюю политику. Потому что у меня впечатление возникает, что Трамп не будет подобно Обаме спокойно смотреть на нашу непоследовательность, необязательность и двойственность.
"Мы не нужны и не интересны миру как постоянная несчастная жертва агрессии РФ и коррупции наших правителей", - резюмирует журналист.
Фото: https://inforesist.org
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, поза, оккупация
- Кремль должен вернуть Украине Крым и уйти из оккупированного Донбасса без всяких условий
- Трамп объяснил свою позицию по Крыму и заявил, что возврат полуострова Украине может стать началом Третьей мировой
- Лавров договорился с Керри, и Россия отступила от границы
- Боевые действия на Донбассе точно возобновятся!
- Дипломатические реверансы: визит Обамы в Украину может повлиять на ход войны с Россией
- Портников о Путине: "На Донбассе для новых доказательств "влияния" нужно начинать большую войну. Настоящую. А он явно к этому не готов"
- События в Авдеевке не вызывают оптимизма по поводу прекращения огня до 5 февраля - Марчук06:54
- Поселок под Мариуполем второй раз за сутки подвергся мощному обстрелу боевиков, много разрушений (ФОТО)06:49
- "Шахтер" одержал победу над датским "Ольборгом" 22:50
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация22:33
- Из-за обстрелов ремонтники не смогли восстановить ЛЭП в Авдеевке22:22
- На Кипре заблокировали активы Ахметова22:11
- Генсек ОБСЕ призвал немедленно прекратить огонь на Донбассе и вернуться к выполнению "Минска"22:06
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением21:51
- Для введения миротворческой миссии ООН на Донбассе необходимо согласие обеих сторон конфликта - Марчук21:37
- В Авдеевку прибыл новый отряд полиции21:09
- Осуждение российской агрессии в Украине со стороны Запада на заседании Совбеза ООН стало для Кремля неожиданностью07:19
- Астрологический прогноз с 4 по 10 февраля07:05
- События в Авдеевке не вызывают оптимизма по поводу прекращения огня до 5 февраля - Марчук06:54
- Поселок под Мариуполем второй раз за сутки подвергся мощному обстрелу боевиков, много разрушений (ФОТО)06:49
- Белый дом четко обозначил свой политический курс по отношению к агрессии России против Украины, дело за нами - журналист06:26
- "Шахтер" одержал победу над датским "Ольборгом" 22:50
- У Украины практически нет шансов вступить в НАТО, пока на Донбассе идет война22:44
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация22:33
- Из-за обстрелов ремонтники не смогли восстановить ЛЭП в Авдеевке22:22
- На Кипре заблокировали активы Ахметова22:11
- Рис способен вывести из организма все вредные накопления21:43
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку18:49
- Список ароматов-афродизиаков для женщин и мужчин16:15
- Продукты против вирусов: сколько их можно есть?15:45
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка
- Оккупированный Донецк, утро: много военной техники и "орки" в камуфляже с надписью "Здравствуйте! Я русский оккупант"
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик
- Ванга была права: самые страшные предсказания, которые уже сбылись
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку
- Морги Донецка забиты трупами боевиков и российских "ихтамнетов"- разведка
- «Силовики ДНР» подготовились к бегству в Россию
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением
- Из Донецка бьют "Грады", но есть и "прилеты" - настоящий ад