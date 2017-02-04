Белый дом четко обозначил свой политический курс по отношению к агрессии России против Украины, дело за нами - журналист

04.02.2017 06:26

Молчание США по Авдеевке затягивалось, и чем дольше молчал Вашингтон, тем громче гремела российская артиллерия и наглее выступал Кремль. И вот новый президент США Дональд Трамп сказал свое слово. Новый посол США в ООН Никки Хэйли четко обозначила политический курс Белого дома по отношению к агрессии России против Украины, пишет на facebook главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

Надеюсь, интенсивность артобстрелов под Авдеевкой после таких слов и заседания Совбеза ООН скоро стихнет — пусть и не надолго:

"Соединенные Штаты стоят вместе с народом Украины, который более трех лет страдает от оккупации и военной интервенции России. США продолжают осуждать и призывают немедленно прекратить российскую оккупацию Крыма. Крым является частью Украины. Наши санкции, связанные с Крымом, будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине. США продолжают поддерживать эти договоренности".

Провокации Путина и сочувствующих ему в Украине деятелей, предательская статья Пинчука, мирные планы Ахметова, не привели на данный момент к изменению риторики Америки.

Но давайте не хлопать в ладоши от радости.

Трамп готов начать строить политику в Украине с той системы координат, которую оставил Обама. Но что дальше? Теперь надо наполнить смыслами эту американскую поддержку и украинскую внешнюю политику. Потому что у меня впечатление возникает, что Трамп не будет подобно Обаме спокойно смотреть на нашу непоследовательность, необязательность и двойственность.

"Мы не нужны и не интересны миру как постоянная несчастная жертва агрессии РФ и коррупции наших правителей", - резюмирует журналист.