Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Погода в Украине 4 февраля: облачно, мокрый снег, дождь

04.02.2017 09:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Погода в Украине 4 февраля: облачно, мокрый снег, дождь

Температура воздуха днем в стране от 0 до -2 градусов; ночные показатели будут -5...-7. Ветер западного направления 7-12 м/с.

В центральных областях снег с дождем. Температура воздуха в среднем по региону днем -1...+1, ночью  -5...-7.

На севере Украины ожидаются осадки, местами сильные. Температура воздуха в среднем по региону днем -1...+1, ночью  -4...-6.

В городах восточной Украины преимущественно снег. Температура днем -3...-5, ночью -10...-12.

В южных областях синоптики обещают без существенных осадков. Температура днем +5...+7, ночью -2...-4.

В западной части преимущественно снег с дожем. Температура воздуха в регионе ожидается от 0 до +2, ночью -3...-5.


Фото: telegraf.com.ua/

Теги: Украина, Донбасс, погода, февраль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх