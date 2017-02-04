Погода в Украине 4 февраля: облачно, мокрый снег, дождь

04.02.2017 09:31

Температура воздуха днем в стране от 0 до -2 градусов; ночные показатели будут -5...-7. Ветер западного направления 7-12 м/с.

В центральных областях снег с дождем. Температура воздуха в среднем по региону днем -1...+1, ночью -5...-7.

На севере Украины ожидаются осадки, местами сильные. Температура воздуха в среднем по региону днем -1...+1, ночью -4...-6.

В городах восточной Украины преимущественно снег. Температура днем -3...-5, ночью -10...-12.

В южных областях синоптики обещают без существенных осадков. Температура днем +5...+7, ночью -2...-4.

В западной части преимущественно снег с дожем. Температура воздуха в регионе ожидается от 0 до +2, ночью -3...-5.