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Погода в Украине 4 февраля: облачно, мокрый снег, дождь
04.02.2017 09:31
Температура воздуха днем в стране от 0 до -2 градусов; ночные показатели будут -5...-7. Ветер западного направления 7-12 м/с.
В центральных областях снег с дождем. Температура воздуха в среднем по региону днем -1...+1, ночью -5...-7.
На севере Украины ожидаются осадки, местами сильные. Температура воздуха в среднем по региону днем -1...+1, ночью -4...-6.
В городах восточной Украины преимущественно снег. Температура днем -3...-5, ночью -10...-12.
В южных областях синоптики обещают без существенных осадков. Температура днем +5...+7, ночью -2...-4.
В западной части преимущественно снег с дожем. Температура воздуха в регионе ожидается от 0 до +2, ночью -3...-5.
Фото: telegraf.com.ua/
Теги: Украина, Донбасс, погода, февраль
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