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СБУ задержала администратора сепаратистских групп в соцсетях (ВИДЕО)

04.02.2017 21:37
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СБУ задержала администратора сепаратистских групп в соцсетях (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины области поймала администратора социальных групп в Интернете, который открыто призывал к поддержке так называемых "Л/ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Злоумышленник создал фейковые аккаунты в соцсетях и администрировал сообщества, где систематически, за российские деньги, распространял антиукраинские материалы, дискредитировал власть и пропагандировал военную агрессию РФ на Востоке Украины", - сказано в сообщении.

Во время обыска оперативники СБУ изъяли у задержанного компьютерную технику с доказательствами его противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.



Фото: www.prostir.ua/

Теги: Украина, Донбасс, Интернет, СБУ, администратор, подагра
 
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