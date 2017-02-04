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Телефонный разговор Порошенко и Трампа состоится в эти выходные
Президент США Дональд Трамп на выходных проведет телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба Белого дома, передает 112.ua.
Отмечается, что Трамп также поговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Трамп проводит выходные на своем вилле во Флориде, куда улетел из Вашингтона в пятницу вечером.
Разговор с президентом Украины Порошенко состоится в 16.45 по восточному времени США (01.45 по Киеву воскресенья).
Напомним, визит президента Украины в США планируется во второй половине февраля и имеет целью, прежде всего, его участие в программе председательства Украины в Совете Безопасности ООН, в то же время прорабатываются варианты встречи на высшем уровне президентов Порошенко и Трампа в Вашингтоне.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, разговор, трамплин, Порошенко
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