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Телефонный разговор Порошенко и Трампа состоится в эти выходные

04.02.2017 09:45
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Телефонный разговор Порошенко и Трампа состоится в эти выходные

Президент США Дональд Трамп на выходных проведет телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба Белого дома, передает 112.ua.

Отмечается, что Трамп также поговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Трамп проводит выходные на своем вилле во Флориде, куда улетел из Вашингтона в пятницу вечером.

Разговор с президентом Украины Порошенко состоится в 16.45 по восточному времени США (01.45 по Киеву воскресенья).

Напомним, визит президента Украины в США планируется во второй половине февраля и имеет целью, прежде всего, его участие в программе председательства Украины в Совете Безопасности ООН, в то же время прорабатываются варианты встречи на высшем уровне президентов Порошенко и Трампа в Вашингтоне. 


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, разговор, трамплин, Порошенко
 
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