Украинцы Назарова и Никитин завоевали "золото" Универсиады-2017 в спортивных танцах на льду (ВИДЕО)

04.02.2017 21:05

Украинцы Александра Назарова и Максим Никитин стали чемпионами зимней Универсиады-2017 в спортивных танцах на льду.





Как отмечается, их произвольный танец, для которого фигуристы выбрали в этом сезоне музыку из кинофильма "Неудачники", был очень высоко оценен судьями - 101,50 баллов. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федерацию фигурного катания Украины, в соревнованиях танцевальных пар, которые только что завершились в Алматы (Казахстан), наши фигуристы были лучшими как в короткой программе, так и в произвольной программе, набрав в общем рекордные 165,62 баллов.Как отмечается, их произвольный танец, для которого фигуристы выбрали в этом сезоне музыку из кинофильма "Неудачники", был очень высоко оценен судьями - 101,50 баллов.

"Саша и Максим катались просто невероятно! Все было выполнено замечательно - четвертого уровня дорожки, твизлы третьего... Они заслужили это "золото". Дуэт растет просто на глазах, фигуристы развиваются, постоянно ищут что-то новое, "свои" элементы. Нынешний сезон складывается для Александры Назаровой и Максима Никитина как никогда удачно, будем надеяться, что и завершится он так же успешно ", - заявила тренер Галина Чурилова.