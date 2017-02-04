Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федерацию фигурного катания Украины, в соревнованиях танцевальных пар, которые только что завершились в Алматы (Казахстан), наши фигуристы были лучшими как в короткой программе, так и в произвольной программе, набрав в общем рекордные 165,62 баллов.
Как отмечается, их произвольный танец, для которого фигуристы выбрали в этом сезоне музыку из кинофильма "Неудачники", был очень высоко оценен судьями - 101,50 баллов.
Главная / Новости / Украина / Украинцы Назарова и Никитин завоевали "золото" Универсиады-2017 в спортивных танцах на льду (ВИДЕО)
Последние новости раздела
- Украинцы Назарова и Никитин завоевали "золото" Универсиады-2017 в спортивных танцах на льду (ВИДЕО)21:05
- "Мы за мир" - в Киеве прошла акция в поддержку жителей Донбасса20:38
- Меркель пообещала не заключать внешнеполитических сделок по Украине за спиной Киева19:38
- Войну нельзя выиграть с помощью армии до тех пор, пока ваш противник не разбит или Когда закончится конфликт на Донбассе17:59
- В "ДНР" усилили меры безопасности в связи со взрывом главного милиционера "ЛНР"15:35
- В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в зоне АТО за минувшие сутки13:43
- В подсобке киевского паркинга обнаружен арсенал боеприпасов13:27
- Эксперт считает, что в Украине нужно повысить пенсионный возраст для блага будущих пенсионеров12:46
- Кремль готов заменить Захарченко и Плотницкого, но прекращать обстрелы и отдавать Киеву контроль над собственной границей не собирается12:31
- Мариуполь попал в десятку самых комфортных городов Украины11:57
Украинцы Назарова и Никитин завоевали "золото" Универсиады-2017 в спортивных танцах на льду (ВИДЕО)
04.02.2017 21:05
Украинцы Александра Назарова и Максим Никитин стали чемпионами зимней Универсиады-2017 в спортивных танцах на льду.
"Саша и Максим катались просто невероятно! Все было выполнено замечательно - четвертого уровня дорожки, твизлы третьего... Они заслужили это "золото". Дуэт растет просто на глазах, фигуристы развиваются, постоянно ищут что-то новое, "свои" элементы. Нынешний сезон складывается для Александры Назаровой и Максима Никитина как никогда удачно, будем надеяться, что и завершится он так же успешно ", - заявила тренер Галина Чурилова.
Фото: https://twitter.com
Теги: Украина, Донбасс, золото, парад, фигурное катание, Танцы со звездами
Читайте также:
- Сегодня в Донецке пройдет парад английских болельщиков
- Евро-2009. Сегодня на donbass.ua онлайн-трансляция финала: Украина-Англия!
- "Динамо" и "Шахтер" интересуются 19-летним игроком
- Ужасная сенсация: «Шахтер» уступил «Тимишоаре» путь в Лигу чемпионов
- Трансферный рынок. Лето вышло "динамичным"
- Йожеф Сабо: Донецким болельщикам уже надо готовиться
- Убитый главный "милиционер ЛНР" мог быть заменой Плотницкому 21:19
- Матч 35-го тура: "Донбасс" проведет встречу с "Кривбассом" 20:55
- "Мы за мир" - в Киеве прошла акция в поддержку жителей Донбасса20:38
- По Авдеевке выпущено свыше 7.5 тыс боеприпасов из тяжелого вооружения20:23
- В понедельник в Авдеевке начнут работать школы и детские сады - Жебривский20:08
- Українські військові відбили атаку бойовиків біля Авдіївки19:50
- Меркель пообещала не заключать внешнеполитических сделок по Украине за спиной Киева19:38
- За сутки в зоне АТО боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный ранен19:21
- Боевики начали штурм позиций ВСУ в Авдеевке18:58
- Фашик Донецкий рассказал, для чего в оккупированный Донецк приехали москвичи и какую картинку будут делать для росСМИ18:49
- Убитый главный "милиционер ЛНР" мог быть заменой Плотницкому 21:19
- Украинцы Назарова и Никитин завоевали "золото" Универсиады-2017 в спортивных танцах на льду (ВИДЕО)21:05
- Матч 35-го тура: "Донбасс" проведет встречу с "Кривбассом" 20:55
- "Мы за мир" - в Киеве прошла акция в поддержку жителей Донбасса20:38
- По Авдеевке выпущено свыше 7.5 тыс боеприпасов из тяжелого вооружения20:23
- В понедельник в Авдеевке начнут работать школы и детские сады - Жебривский20:08
- Українські військові відбили атаку бойовиків біля Авдіївки19:50
- Меркель пообещала не заключать внешнеполитических сделок по Украине за спиной Киева19:38
- За сутки в зоне АТО боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный ранен19:21
- Президент Молдовы выступил за реинтеграцию Приднестровья19:00
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Стакан воды поможет избежать многих проблем со здоровьем11:14
- Рис способен вывести из организма все вредные накопления21:43
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку18:49
- Список ароматов-афродизиаков для женщин и мужчин16:15
- Продукты против вирусов: сколько их можно есть?15:45
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Оккупированный Донецк, утро: много военной техники и "орки" в камуфляже с надписью "Здравствуйте! Я русский оккупант"
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов
- Ванга была права: самые страшные предсказания, которые уже сбылись
- "Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- Морги Донецка забиты трупами боевиков и российских "ихтамнетов"- разведка
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку