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В подсобке киевского паркинга обнаружен арсенал боеприпасов

04.02.2017 13:27
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В подсобке киевского паркинга обнаружен арсенал боеприпасов

Правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов в подсобном помещении одного из паркингов в Киеве, все предметы отправлены на экспертизу, открыто уголовное производство, сообщает отдел коммуникации столичной полиции, передает "Интерфакс".

Во время проверки после поступившей оперативной информации о том, что по указанному адресу может храниться оружие, правоохранители обнаружили гранату "РГД-5" без запала, светошумовую ракету, одну подствольную гранату для автомата Калашникова и две дымовые шашки. Кроме того, изъяты 233 патрона калибра 7,62 мм, 16 дымовых зарядов, четыре банки с порохом, магазин для пистолета и детали к автомату Калашникова. Все изъятые предметы направлены на соответствующие экспертизы.

По данному факту следственный отдел открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Владельца, происхождение и цель хранения боеприпасов установит следствие.


Фото: interfax.com.ua/

Теги: Донбасс, Киев, боеприпасы, парк
 
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