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В Украине на 25 лет запрещена охота на лосей
Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак подписал приказ, которым в стране на 25 лет вводится мораторий на охоту на лосей, сообщает "Интерфакс".
"Мораторию на отстрел лося быть. С сегодняшнего дня (3 февраля - ред.) охота на этих животных на протяжении 25 ближайших лет на территории Украины запрещена", - написал министр на своей страничке в Фейсбуке и выложил фотокопию соответствующего приказа.
Он пояснил, что приказ предусматривает установление запрета охотиться на лося европейского (Alces alces) на всей территории Украины сроком на 25 лет и обязывает Государственную экологическую инспекцию Украины осуществлять государственный надзор (контроль) за соблюдением режима этого запрета. Кроме того, документ предусматривает разработку программы воспроизводства популяции лося европейского (Alces alces) в Украине и обеспечение проведения необходимых исследований и мониторинга (с участием ученых) состояния популяции этого животного.
О.Семерак сетует, что с таким мораторием Украина опоздала "лет на 20-30", и приводит данные, согласно которым популяция лосей в стране насчитывает от 2 тыс. особей до 6 тыс., тогда как в Беларуси и Польше - около 30 тыс.
Глава Минэкологии также сообщил, что перед разработкой приказа министерство консультировалось с Институтом зоологии им. И.Шмальгаузена Национальной академии наук Украины. "Выводы о состоянии популяции лося были критическими и только официально подтвердили наше опасение, что животное исчезает в Украине. Считаю, что делать вид, что флора и фауна - не украинское национальное богатство и с его защитой можно подождать до лучших времен, - преступление и бездействие. Подписал приказ, чтобы Украина сохранила и восстановила популяцию этих прекрасных животных", - пояснил О.Семерак.
Фото: wnature.net/
Теги: Украина, Донбасс, запрет, охота, лось
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