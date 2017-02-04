Во вторник, 7 февраля, в Украину придет сильное похолодание

04.02.2017 22:34

Существенное похолодание придет в большинство областей Украины 7 февраля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет "Остров".



Она отметила, что в воскресенье погода будет "так себе, ни холодно, ни жарко": ночью подморозит, днем будет или около нуля, или небольшие "плюсы", "осадков больше на западе, небольшой дождь на юге, снег или мокрый снег на севере".



"Существенное похолодание 7 февраля коснется большинства областей, кроме запада и юга. Самые сильные морозы ожидаются на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Луганщине, до -20 и ниже", - пообещала Диденко.



В Авдеевке завтра без особых изменений, 6 февраля - снег и начало похолодания, 7 февраля похолодает сильно.



"В Киеве завтра ночью до -6 градусов, днем до -3 градусов, облачно, в понедельник пойдет снег, во вторник, 7 февраля, начнется серьезное похолодание", - прогнозирует синоптик.