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Авдеевка, Донбасс и визит Порошенко в США.

05.02.2017 09:30
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Авдеевка, Донбасс и визит Порошенко в США.

Разговор между двумя президентами состоялся поздней ночью сегодня, 5 февраля. Лидеры стран в телефонном режиме коснулись ряда ключевых моментов, и обсудили визит Порошенко в Вашингтон.

Президент Украины поздравил Трампа с инаугурацией в должности президента США, при этом выразив надежду на новый этап развития взаимоотношений с американской администрацией, сообщает "Диалог. UA". Трамп и Порошенко обговорили вопросы укрепления стратегического партнерства между государствами. Особо стороны коснулись эскалации конфликта на востоке УКраины, и механизмов достижения мира. Президент Трамп отметил, что обеспокоен активизацией военных действий около Авдеевки, и ухудшением гуманитарного состояния в горячей точки АТО. Порошенко поддержал Трампа в том, что в оккупированном Донбассе мир без установления "режима перемирия" - невозможен. Кроме того, Петр Порошенко поблагодарил США за твердую и постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президенты договорились активизировать деловые и экономические связи между государствами, а также коснулись темы будущего визита Порошенко в США. Известно, что для подготовки поездки Порошенко в Вашингтон отправится глава МИД Украины Павел Климкин.

Источник dialog.ua



Теги: Украина, США, Донбасс, АТО, Порошенко
 
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