Империи Ахметова нанесен удар из Кипра

05.02.2017 08:37

Кипрский суд заблокировал акции компании донецкого олигарха Рината Ахметова в связи со спором о продаже "Укртелекома". В конце января окружной суд Никосии, столицы Кипра, вынес решение о блокировке акций местной компании, которая принадлежит известному донецкому бизнесмену, экс-нардепу от "Партии регионов" Ринату Ахметову, на сумму 656 млн евро, передает "Диалог UA".

Как сообщает местное издание In Cyprus, решение суда о временной заморозке акций бизнесмена Рината Ахметова вынесено по исковому заявлению еще одной кипрской фирмы в рамках спора по поводу продажи государственной украинской телекоммуникационной компании "Укртелеком" за 830 млн. евро. Известно, что осенью 2010 года компания ЕСУ выиграла тендер на продажу "Укртелекома" за 10,6 млрд грн. После этого украинское стратегическое предприятие было продано кипрской фирме.

Созданная в октябре 2012 года кипрская компания UA Telecominvest купила в начале 2013 года у EPIC Telecom Invest 100% уставного капитала компании ЕСУ, получив контроль над 92,7906% акций госкомпании "Укртелеком". Примечательно, что тогда в Фонде государственного имущества Украины заявили, что якобы совершенно не знали о смене собственника важнейшего на тот момент телекоммуникационного предприятия страны. После сообщения о блокировке активов Ахметова на Кипре пресс-служба холдинга СКМ, принадлежащего донецкому олигарху, частично подтвердила данную информацию. "Действительно, в настоящее время идет спор. Детали его до окончания мы не комментируем. Но хотим отметить, что определение никак не влияет на обычную коммерческую деятельность компании SCM и ее активов. Информация об "аресте" каких-либо банковских счетов SCM или Рината Ахметова не соответствует действительности", - заявляют представители СКМ. Напомним, недавно разгорелся скандал, когда в грузовиках гуманитарки фонда Ахметова были обнаружены рации для боевиков "ДНР".