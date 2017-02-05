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Новый ответственный за безвиз
Безвизовая эпопея утомила украинцев. После того как президент Петр Порошенко шесть раз пытался предсказать дату безвиза — тема точности прогноза свободного передвижения украинцев по просторам Европы стала для главы государства табу.
Но, что непосильно политикам, оказалось по плечу обыкновенному грызуну. Легендарный харьковский сурок Тимка 2 февраля, хоть и с третьей попытки, осмелился дать уверенный прогноз — Украина таки получит безвизовый режим в 2017 году.
С одной стороны, Тимка снял с президента Украины тяжелый груз ответственности. С другой, если прогноз харьковского сурка подтвердится, его рейтинг вырастет до небес. И тогда ему прямиком дорога в Верховную Раду. Украине нужны политики, которые выполняют предвыборные обещания. Пожалуй, на фоне нынешних двуногих чудовищ в здании на Грушевского Тимка станет самым обаятельным и привлекательным. Правда, сложновато будет объяснить длительное отсутствие сурка на заседаниях Рады во время «зимней спячки». Ну а если подать это, как работу в округе с избирателями?..
Источник 0629.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Харьков, Порошенко, безвизовый режим
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