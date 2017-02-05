ООН обеспокоила неуплата Киевом пенсий Донбассу

05.02.2017 17:20

В Организации объединенных наций серьезно обеспокоены практикой прекращения социальных выплат и пенсий некоторым переселенцам и жителям временно оккупированных территорий Украины, заявил координатор системы ООН в Украине Нил Уокер в интервью "Зеркалу недели".

По его словам, в организации есть конкретные примеры недоработок украинской власти в гуманитарной сфере. "Обычно я правительство не обсуждаю, потому что считаю, что лучше и эффективнее работать с ним напрямую. Но мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей изымали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных. И мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или ВПО", – подчеркнул представитель ООН.

Уокер также отметил, что сегодня международное сообщество обеспокоено позицией Минсоцполитики Украины относительно социальных выплат и пенсий.

Кроме того, он сообщил, что планы гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2015 и 2016 годы предусматривали привлечение около 300 млн долларов в год, однако привлечь удалось только 200 и 100 млн долларов соответственно.

По его словам, недофинансирование программ связано с жесткой глобальной конкуренцией за гуманитарную помощь и уменьшением масштаба боевых действий в Донбассе.

Напомним, в октябре первая палата Высшего административного суда вынесла решение о выплате пенсий, заработных плат и социальных пособий тем, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 миллиардов гривен.

Источник segodnya.ua