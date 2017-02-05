Почему студенты не получили стипендию за январь

05.02.2017 20:10

Из-за новой системы начисления стипендий, которая действует в Украине с 1 января 2017 года, в вузах возникла путаница с выплатами. Некоторые студенты получили меньше суму, чем должны были, а другие до сих пор ждут положенную стипендию за январь.

Боятся ошибиться

В редакцию Страны обратились студенты Приазовского Государственного Технического университета, который находится в Мариуполе.

"В нашем городе находится Мариупольский Государственный Университет, ему выплатили стипендию неделю назад. А нам до сих пор не выплатили за январь. В нашем вузе не знают, когда получат стипендию. Студенты уже переживают, так как ни вуз, ни бухгалтерия не даёт четкого ответа, когда будет стипендия. Помогите разобраться, может благодаря Вашей статье стипендии быстрее выплатят", – написали студенты.

"Стране" также известно, что с аналогичной проблемой столкнулись студенты ряда других вузов: Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко, Национального горного университета в городе Днепр, Харьковского Авиационного Института (ХАИ), Луганского национального аграрного университета (Харьков) и Харьковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева.

Почему студенты не получили положенные выплаты за январь? По словам эксперта по вопросам высшего образования Андрея Черных, выплаты затягивают, потому что вузы все еще корпят над составлением рейтинговых списков студентов, лишний раз проверяют баллы и фамилии, так как просто боятся ошибиться.

"Зимняя сессия уже прошла, теперь деканаты сводят цифры, заседает стипендиальная комиссия. Никто не хочет допустить ошибки. Вот причина того, что не во всех вузах выплатили стипендию. Плюс, так как Министерство образования только в 20-х числах января перечислило деньги вузам, многие просто не успевают", – объясняет Черных.

Заплатили, но чуть-чуть

Некоторые украинские студенты столкнулись с другой проблемой: получили за январь почти на 200 грн меньше, чем должны были.

Так, например, во Львовском национальном университете им. Ивана Франко и Донецком национальном университете им. Васыля Стуса учащимся выплатили 656 грн вместо положенных 825 грн.

Причина, которую называют сами вузы, – недофинансирование со стороны МОН.

"Студенты! В связи с отсутствием полного финансирования стипендиального фонда университета, Стипендиальная комиссия Университета 30.01.2017 года приняла решение выплатить стипендию студентам факультетов в размере 625 гривен ... Средства будут начислены во вторник, 31 января 2017. Выплата стипендии в полном объеме будет осуществлена ​​после поступления средств", – заявили на официальной странице Львовского университета в Фейсбук.

Проректор ДонНУ Ростислав Подольский в комментарии "Стране" также подтвердил, что их вуз получил от МОН меньше средств, чем должен был. Причину того, что финансирование предоставили не в полном объеме, в Министерстве образования им не объяснили.

"Я думаю, что это из-за того, что по бюджетным программам еще не пошли деньги. Пока что сметы постоянной как таковой нет, – говорит Подольский. – Сейчас все сидят на временной смете. И скорее всего, недостаток финансирования связан именно с этим. Вузам доводят объемы финансирования. Мы-то в любом случае недостающие суммы студентам выплатим, но уже в следующем месяце, когда появятся деньги. Вузы являются только распорядителями средств, которые выделяет Министерство".

Источник from-ua.com