- Урежут субсидии, сократят выходные, будут штрафовать за язык и обяжут платить пеню20:40
- Почему студенты не получили стипендию за январь20:10
- На президенте Украины лежит ответственность за ситуацию на Донбассе19:30
- ООН обеспокоила неуплата Киевом пенсий Донбассу17:20
- Трамп прокомментировал разговор с Порошенко16:50
- Новый ответственный за безвиз 14:40
- В Конгресс США повторно внесли закон в поддержку Украины11:30
- Тарифы на «коммуналку» в Украине: что подорожает в марте-апреле11:00
- Авдеевка, Донбасс и визит Порошенко в США.09:30
- Империи Ахметова нанесен удар из Кипра08:37
Почему студенты не получили стипендию за январь
Из-за новой системы начисления стипендий, которая действует в Украине с 1 января 2017 года, в вузах возникла путаница с выплатами. Некоторые студенты получили меньше суму, чем должны были, а другие до сих пор ждут положенную стипендию за январь.
Боятся ошибиться
В редакцию Страны обратились студенты Приазовского Государственного Технического университета, который находится в Мариуполе.
"В нашем городе находится Мариупольский Государственный Университет, ему выплатили стипендию неделю назад. А нам до сих пор не выплатили за январь. В нашем вузе не знают, когда получат стипендию. Студенты уже переживают, так как ни вуз, ни бухгалтерия не даёт четкого ответа, когда будет стипендия. Помогите разобраться, может благодаря Вашей статье стипендии быстрее выплатят", – написали студенты.
"Стране" также известно, что с аналогичной проблемой столкнулись студенты ряда других вузов: Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко, Национального горного университета в городе Днепр, Харьковского Авиационного Института (ХАИ), Луганского национального аграрного университета (Харьков) и Харьковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева.
Почему студенты не получили положенные выплаты за январь? По словам эксперта по вопросам высшего образования Андрея Черных, выплаты затягивают, потому что вузы все еще корпят над составлением рейтинговых списков студентов, лишний раз проверяют баллы и фамилии, так как просто боятся ошибиться.
"Зимняя сессия уже прошла, теперь деканаты сводят цифры, заседает стипендиальная комиссия. Никто не хочет допустить ошибки. Вот причина того, что не во всех вузах выплатили стипендию. Плюс, так как Министерство образования только в 20-х числах января перечислило деньги вузам, многие просто не успевают", – объясняет Черных.
Заплатили, но чуть-чуть
Некоторые украинские студенты столкнулись с другой проблемой: получили за январь почти на 200 грн меньше, чем должны были.
Так, например, во Львовском национальном университете им. Ивана Франко и Донецком национальном университете им. Васыля Стуса учащимся выплатили 656 грн вместо положенных 825 грн.
Причина, которую называют сами вузы, – недофинансирование со стороны МОН.
"Студенты! В связи с отсутствием полного финансирования стипендиального фонда университета, Стипендиальная комиссия Университета 30.01.2017 года приняла решение выплатить стипендию студентам факультетов в размере 625 гривен ... Средства будут начислены во вторник, 31 января 2017. Выплата стипендии в полном объеме будет осуществлена после поступления средств", – заявили на официальной странице Львовского университета в Фейсбук.
Проректор ДонНУ Ростислав Подольский в комментарии "Стране" также подтвердил, что их вуз получил от МОН меньше средств, чем должен был. Причину того, что финансирование предоставили не в полном объеме, в Министерстве образования им не объяснили.
"Я думаю, что это из-за того, что по бюджетным программам еще не пошли деньги. Пока что сметы постоянной как таковой нет, – говорит Подольский. – Сейчас все сидят на временной смете. И скорее всего, недостаток финансирования связан именно с этим. Вузам доводят объемы финансирования. Мы-то в любом случае недостающие суммы студентам выплатим, но уже в следующем месяце, когда появятся деньги. Вузы являются только распорядителями средств, которые выделяет Министерство".
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, студенты, ВУЗ, финансирование, стипендия
- Объявлены самые популярные ВУЗы Украины
- Студенты учатся самоуправлению прямо на море
- Студенческие билеты 1 января превратятся в банковские карточки
- Украинские ВУЗы продлевают каникулы из-за проблем с финансированием
- В 2013 году сократили финансирование университетов почти на 1,5 млрд гривен
- С 1 января 2017 года украинским студентам будут выплачивать стипендии по-новому
- Мариупольцы вновь пьют «старо-крымскую» воду 21:27
- В Австралии взмыл флаг Мариуполя. ВИДЕО21:03
- Под Бахмутом народный депутат одним ударом отправил полицейского в больницу19:00
- Сартану восстанавливают после обстрела 18:40
- «Азовцы» под Мариуполем стреляли на бегу 18:20
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"17:40
- Электрики починили ЛЭП возле Авдеевки16:30
- При подрыве начальника «народной милиции ЛНР» использовали взрывчатку мощностью 4-5 кг в тротиловом эквиваленте16:20
- В областной больнице живет «бахильная» крыса15:58
- Вблизи Мариуполя дезертировали 8 террористов 14:40
- Мариупольцы вновь пьют «старо-крымскую» воду 21:27
- В Австралии взмыл флаг Мариуполя. ВИДЕО21:03
- Урежут субсидии, сократят выходные, будут штрафовать за язык и обяжут платить пеню20:40
- Почему студенты не получили стипендию за январь20:10
- На президенте Украины лежит ответственность за ситуацию на Донбассе19:30
- Под Бахмутом народный депутат одним ударом отправил полицейского в больницу19:00
- Сартану восстанавливают после обстрела 18:40
- «Азовцы» под Мариуполем стреляли на бегу 18:20
- Канал UATV начал вещание на крымскотатарском языке18:00
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"17:40
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Стакан воды поможет избежать многих проблем со здоровьем11:14
- Рис способен вывести из организма все вредные накопления21:43
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку18:49
- Список ароматов-афродизиаков для женщин и мужчин16:15
- Продукты против вирусов: сколько их можно есть?15:45
- Управление гневом: 9 способов усмирить свои эмоции07:55
- Чому шкідливо кип'ятити воду?07:15
- Ванга была права: самые страшные предсказания, которые уже сбылись
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением
- «Силовики ДНР» подготовились к бегству в Россию
- Боевик Безлер призвал Захарченко покинуть пост «главы ДНР» и захватить с собой Казаковых, «Ташкентов», «Царей»
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"