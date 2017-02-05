Тарифы на «коммуналку» в Украине: что подорожает в марте-апреле

05.02.2017 11:00

В марте 2017 года в Украине произойдет последний этап повышения тарифов на электроэнергию. Кроме того, в этом году в некоторых городах подорожает холодная вода, а также будет пересмотрена в сторону увеличения стоимость природного газа для религиозных организаций.

Согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в марте будет установлено два тарифа на электроэнергию:

- 0,90 грн за 1 кВт×ч при использовании до 100 кВт×ч за месяц;

- 1,68 грн за 1 кВт×ч при использовании свыше 101 кВт×ч за месяц.

Таким образом, тарифы на свет вырастут на 26,05%.

Кроме того, регулятор принял решение пересмотреть стоимость холодной воды в некоторых городах и определил 54 компании, тариф на услуги которых будет пересмотрен.

Что касается цены на газ для религиозных организаций, то она будет изменена в апреле. В отопительном сезоне 2016-2017 годов эти организации платили за голубое топливо по льготной стоимости — 3,9 грн за 1 куб. метр. Такая цена газа была прописана в постановлении Кабинета министров №315 от 27 апреля 2016 года и действует до 31 марта 2017 года.

Источник from-ua.