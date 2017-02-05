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Тарифы на «коммуналку» в Украине: что подорожает в марте-апреле
В марте 2017 года в Украине произойдет последний этап повышения тарифов на электроэнергию. Кроме того, в этом году в некоторых городах подорожает холодная вода, а также будет пересмотрена в сторону увеличения стоимость природного газа для религиозных организаций.
Согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в марте будет установлено два тарифа на электроэнергию:
- 0,90 грн за 1 кВт×ч при использовании до 100 кВт×ч за месяц;
- 1,68 грн за 1 кВт×ч при использовании свыше 101 кВт×ч за месяц.
Таким образом, тарифы на свет вырастут на 26,05%.
Кроме того, регулятор принял решение пересмотреть стоимость холодной воды в некоторых городах и определил 54 компании, тариф на услуги которых будет пересмотрен.
Что касается цены на газ для религиозных организаций, то она будет изменена в апреле. В отопительном сезоне 2016-2017 годов эти организации платили за голубое топливо по льготной стоимости — 3,9 грн за 1 куб. метр. Такая цена газа была прописана в постановлении Кабинета министров №315 от 27 апреля 2016 года и действует до 31 марта 2017 года.
Источник from-ua.
Теги: Украина, Донбасс, газ, коммунальные услуги, электроэнергия, тарифы
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