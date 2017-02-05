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Трамп прокомментировал разговор с Порошенко
В Белом доме заявили о том, что Дональд Трамп прокомментировал свои переговоры с Петром Порошенко, отметив, что он намерен вести диалог с главами всех государств, которые так или иначе вовлечены в конфликт на востоке Украины.
«США будут работать и с Россией, и с Украиной, а также со всеми другими странами, вовлеченными в конфликт. Мы должны помочь странам восстановить мир вдоль границы», подчеркнул американский президент. Напомним, что ранее стали известны подробности переговоров Дональда Трампа и Петра Порошенко, состоявших в субботу вечером.
Главы двух государств обсуждали укрепление сотрудничества на всех уровнях, а также говорили об обострении ситуации на Донбассе, в частности, о ее урегулировании дипломатическими и политическими способами. Трамп и Порошенко выразили обеспокоенность из-за резкого ухудшения гуманитарной ситуации в Авдеевке. Нужно отметить, что Авдеевка остается самой горячей точкой Донбасса, и бои там не прекращаются уже неделю, с 29 января.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Порошенко
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