- ИС: Кремль готовит "ракетную провокацию" против Украины12:38
- Трамп нашел главную слабость Путина: что ждет Украину12:25
- Россия может сама отказаться от Крыма11:45
- За что украинцам блокируют банковские карточки11:38
- В Нацгвардии создали новое подразделение - горно-патрульную роту (ВИДЕО)11:00
- У Польщі закликали Київ та Варшаву до примирення10:05
- Политолог оценил телефонный разговор Трампа и Порошенко09:50
- Джемилев рассказал о «политическом харакири» Путина09:39
- Киев замело: еще не поздно прислушаться к предупреждению синоптиков09:28
- В Украине ждут транш от МВФ: что, если денег не будет09:03
Азаров и Клюев решили раскаяться в эфире российского ток-шоу. ВИДЕО
Экс-глава администрации Януковича Андрей Клюев и экс-премьер-министр Николай Азаров выступили на российском ТВ, заявив о своей ответственности за происходящее в Украине в 2014 году. Такое признание они сделали в эфире передачи "Право знать" на российском телеканале ТВЦ, передает Корреспондент.
Клюев на комментарий одного из журналистов, что на представителях экс-власти лежит большая ответственность за события 2014-го года, к которым привела именно политика тогдашних чиновников, заявил: "Все мы, кто находился рядом с Виктором Януковичем, в определенной степени виноваты".
"Все виноваты, в т.ч. числе и я ... Где-то, что-то, возможно, не договорил, или промолчал, возможно, что-то неправильно посоветовал ... Каждый из нас, кто был у власти, ответственен за то, что произошло в 2014 году. Я это признаю", - отметил Клюев.
В свою очередь Азаров заявил, что "если кому-то от этого легче, я могу признать любые ошибки" и добавил, что "в Украине были только одни кукловоды, которые готовили "переворот" в Украине - США, остальные - это все чушь".
Азаров добавил, что его "единственная серьезная ошибка - что не сумел жестко перед Януковичем поставить вопрос о разгоне банды, организовавшей "госпереворот".
На вопрос, на какие средства экс-чиновники живут в РФ, Клюев заявил, что является "обеспеченным человеком, еще до того, как пришел к власти, занимался бизнесом и пришел из бизнеса".
"У меня определенная часть бизнеса осталась, которая работает, и я имею возможность содержать себя и мою семью", - отметил Клюев.
Азаров же проигнорировал вопрос о своих доходах и получении украинской пенсии и заявил, что за три последних года "ни один украинский правоохранительный орган не сформулировал в его адрес ни одного обвинения".
Источник: from-ua.com
Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс
- Янукович объяснил, зачем Украине внеблоковый статус
- Медведев и Янукович придумали Харьковские договоренности на даче
- В Киеве начинается празднование годовщины Переяславской Рады
- Россия и Украина не могут разделить Керченский пролив
- Высший хозсуд подтвердил законность решений судов о выплате долгов ЕЭСУ
- Джамала, "Джамайка" и "русский мир": новый хит взрывает Сеть (ВИДЕО)
- Тимчук: Активність вантажівок з надписом "Вантаж 200" на окупованих територіях збільшилася12:18
- Обострение в Авдеевке пошло на спад12:08
- В Авдеевке возобновили работу все школы11:50
- Из Авдеевки эвакуировали почти триста человек10:15
- В Госдуме РФ спрогнозировали новые убийства главарей «ЛНР» и «ДНР»08:07
- «Донбасс» в одну шайбу уступает «Кривбассу»22:54
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля22:08
- У Донецьку на багатоповерхівці встановили прапор України21:43
- Мариупольцы вновь пьют «старо-крымскую» воду 21:27
- В Австралии взмыл флаг Мариуполя. ВИДЕО21:03
- ИС: Кремль готовит "ракетную провокацию" против Украины12:38
- Трамп нашел главную слабость Путина: что ждет Украину12:25
- Тимчук: Активність вантажівок з надписом "Вантаж 200" на окупованих територіях збільшилася12:18
- ХК "Донбасс" сменил тренера12:10
- Обострение в Авдеевке пошло на спад12:08
- В Швеции взорвали автомобиль начальника городской полиции11:55
- В Авдеевке возобновили работу все школы11:50
- Россия может сама отказаться от Крыма11:45
- За что украинцам блокируют банковские карточки11:38
- Поветкина исключили из рейтинга WBC11:30
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание10:43
- Пять причин отправиться в морской круиз10:37
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением
- Боевик Безлер призвал Захарченко покинуть пост «главы ДНР» и захватить с собой Казаковых, «Ташкентов», «Царей»
- Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)