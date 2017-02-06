Чем ВСУ могут заменить американские «Джавелины»

06.02.2017 17:00

Украина не должна надеяться лишь на военную помощь из США, но и развивать собственные перспективные разработки

Об этом говорится в статьей «Остановит ли американское оружие российскую агрессию?» на портале Politeka.

Опрошенные изданием эксперты констатирует, что Украина нуждается в широком спектре американских вооружений. Однако Киеву не стоит надеяться на всеобъемлющую помощью, а заниматься развитием своих перспективных вооружений.

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж полагает, что танк «Оплот» ничем не уступает американскому «Абрамсу». Также он от метил отечественные разработки в области радиоэлектронной борьбы, которые ранее выиграли тендеры в Германии, Франции и России.

Все эксперты единодушны во мнении, что украинский противотанковый комплекс «Стугна-П» является достойной альтернативой «Джавелину», и его давно необходимо запускать в массовое производство.

«В общем-то, наши Вооруженные силы доказали, что способны остановить врага тем оружием, которое у нас есть», – говорит член парламентского комитета по вопросам Нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук. Эксперт добавляет, что поддержка Запада имела бы важный психологический эффект.

А вот с чем у нас действительно серьезные проблемы – это с системами противовоздушной обороны. Дело в том, что комплектующие к любым комплексам ПВО всегда производились в России. В этих условия Киеву остается надеяться лишь на иностранные поставки, либо налаживать собственное производство из иностранных комплектующих.

Источник: politeka.net



