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Дешевых перелетов не будет: авиарейс из Одессы в Киев за 500 грн отменен

06.02.2017 19:24
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Дешевых перелетов не будет: авиарейс из Одессы в Киев за 500 грн отменен

Авиакомпания Bravo Airways с 7 февраля прекращает рейсы по маршруту Киев-Одесса, билеты на которые можно было приобрести по цене от 499 грн.

Источник в Одесском аэропорту подтвердил данную информацию, сообщает УНИАН.

Отметим, что телефон колл-центра компании не отвечает.

Билеты, купленные на даты после 7 февраля, «сгорают», но, как сообщил одессит Денис Соколов, попавший в такую ситуацию, их стоимость обещают возместить.

«Было классно по цене автобусного билета+ланч за час быть уже в Киеве. Теперь остаётся вонючий сырой поезд или жёсткий автобус, которые забирают полдня времени. Спасибо за поддержку гражданской авиации, державо!», - написал он.

Ранее директор авиакомпании говорил о том, что данные рейсы являются убыточными, и обоснованы имиджевыми соображениями. Упомянутый выше источник в аэропорту утверждает, что билеты на этот рейс Киев-Одесса пользовались спросом.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донбасс, Киев, Одесса, авиакомпания
 
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