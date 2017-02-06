Джемилев: милитаризация Крыма достигла предела

06.02.2017 14:23

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев рассказал о масштабах милитаризации оккупированного Россией Крыма

Об этом он сказал в интервью «Апострофу».

«Милитаризация там действительно до предела. Во-первых, они там как только зашли, начали реставрировать ядерное хранилище, которое было нами ликвидировано, закрыто, после того как мы отказались от ядерного оружия в 1994 году… Службы меджлиса сообщают, что там уже есть 6 ядерных боеголовок», — говорит Джемилев.

Он отметил, что говорил об этом в Совете безопасности ООН и в Европарламенте. Однако, как рассказывает Джемилев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на все ответил, что «это наша территория, что мы хотим, то и размещаем».

«Он не отрицал и не утверждал. Это дескать не ваше дело, что мы там размещаем. Хотя это нарушает те соглашения, которые при ядерном разоружении были заключены. Я думаю, что в этом вопросе НАТО должно было проявить твердость», — подытожил глава Меджлиса крымских татар.

Источник: politeka.net