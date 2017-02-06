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Джемилев: милитаризация Крыма достигла предела

06.02.2017 14:23
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Джемилев: милитаризация Крыма достигла предела

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев рассказал о масштабах милитаризации оккупированного Россией Крыма 

Об этом он сказал в интервью «Апострофу»

«Милитаризация там действительно до предела. Во-первых, они там как только зашли, начали реставрировать ядерное хранилище, которое было нами ликвидировано, закрыто, после того как мы отказались от ядерного оружия в 1994 году… Службы меджлиса сообщают, что там уже есть 6 ядерных боеголовок», — говорит Джемилев.

Он отметил, что говорил об этом в Совете безопасности ООН и в Европарламенте. Однако, как рассказывает Джемилев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на все ответил, что «это наша территория, что мы хотим, то и размещаем».

«Он не отрицал и не утверждал. Это дескать не ваше дело, что мы там размещаем. Хотя это нарушает те соглашения, которые при ядерном разоружении были заключены. Я думаю, что в этом вопросе НАТО должно было проявить твердость», — подытожил глава Меджлиса крымских татар.

 

Источник: politeka.net



Теги: Донбасс, Крым, татары
 
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