Джемилев рассказал о «политическом харакири» Путина

06.02.2017 09:39

Антироссийские санкции, которые ввели из-за аннексии Крыма, даже если и не будут усилены, приведут к неизбежному краху РФ

Об этом заявил народный депутат, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью «Апострофу».

По словам главы Меджлиса, когда президент России Владимир Путин затевал оккупацию Крыма, то рассчитывал, что ему удастся установить в Киеве режим, похожий на режим Януковича, который согласится с оккупацией.

«Но этого не получилось. И я очень надеюсь, что и не получится. Путин сделал такую пропаганду на захвате Крыма, он построил на этом колоссальный псевдопатриотизм. И отказ Путина от Крыма будет похож на политическое харакири для него лично», — сказал Джемилев.

При этом он добавил, что санкции наносят огромный удар РФ.

«Хотя каждый день санкций такой удар наносят экономике России, что если так будет продолжаться, а мы надеемся, что они будут усилены, но даже если даже на таком уровне будет продолжаться, то крах России не за горами», — подчеркнул лидер крымских татар.

Источник: politeka.net