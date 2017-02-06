- Джемилев рассказал о «политическом харакири» Путина09:39
- Киев замело: еще не поздно прислушаться к предупреждению синоптиков09:28
- В Украине ждут транш от МВФ: что, если денег не будет09:03
- Украинцам вернут налоги: кто может получить и за что08:21
- Савченко рассказала о желании быть президентом (видео)07:38
- Урежут субсидии, сократят выходные, будут штрафовать за язык и обяжут платить пеню20:40
- Почему студенты не получили стипендию за январь20:10
- На президенте Украины лежит ответственность за ситуацию на Донбассе19:30
- ООН обеспокоила неуплата Киевом пенсий Донбассу17:20
- Трамп прокомментировал разговор с Порошенко16:50
Джемилев рассказал о «политическом харакири» Путина
Антироссийские санкции, которые ввели из-за аннексии Крыма, даже если и не будут усилены, приведут к неизбежному краху РФ
Об этом заявил народный депутат, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью «Апострофу».
По словам главы Меджлиса, когда президент России Владимир Путин затевал оккупацию Крыма, то рассчитывал, что ему удастся установить в Киеве режим, похожий на режим Януковича, который согласится с оккупацией.
«Но этого не получилось. И я очень надеюсь, что и не получится. Путин сделал такую пропаганду на захвате Крыма, он построил на этом колоссальный псевдопатриотизм. И отказ Путина от Крыма будет похож на политическое харакири для него лично», — сказал Джемилев.
При этом он добавил, что санкции наносят огромный удар РФ.
«Хотя каждый день санкций такой удар наносят экономике России, что если так будет продолжаться, а мы надеемся, что они будут усилены, но даже если даже на таком уровне будет продолжаться, то крах России не за горами», — подчеркнул лидер крымских татар.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, Крым, аннексия
- В Крыму объявили художественный марафон "Путин, вон из Крыма"
- Больше трех не собираться: крымским учителям запретили встречаться коллективом
- Путин раздаривает территорию украинского Севастополя своим приближенным
- Путину придется дорого платить за свои амбиции
- Мнение эксперта: Крымская авантюра и война в Сирии взаимосвязаны - последствия их могут быть необратимыми
- "Кой-чего ты отгребешь": крымчанка записала видеообращение к Путину (ВИДЕО)
- В Госдуме РФ спрогнозировали новые убийства главарей «ЛНР» и «ДНР»08:07
- «Донбасс» в одну шайбу уступает «Кривбассу»22:54
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля22:08
- У Донецьку на багатоповерхівці встановили прапор України21:43
- Мариупольцы вновь пьют «старо-крымскую» воду 21:27
- В Австралии взмыл флаг Мариуполя. ВИДЕО21:03
- Под Бахмутом народный депутат одним ударом отправил полицейского в больницу19:00
- Сартану восстанавливают после обстрела 18:40
- «Азовцы» под Мариуполем стреляли на бегу 18:20
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"17:40
- Киев замело: еще не поздно прислушаться к предупреждению синоптиков09:28
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- В Украине ждут транш от МВФ: что, если денег не будет09:03
- В Румынии начались новые массовые протесты08:49
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Украинцам вернут налоги: кто может получить и за что08:21
- В Госдуме РФ спрогнозировали новые убийства главарей «ЛНР» и «ДНР»08:07
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Савченко рассказала о желании быть президентом (видео)07:38
- Вольная нация: кого Ле Пен пообещала лишать гражданства Франции07:19
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Стакан воды поможет избежать многих проблем со здоровьем11:14
- Рис способен вывести из организма все вредные накопления21:43
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- Для "освобождения Авдеевки" в "ДНР" объявлена всеобщая мобилизация
- Полезные свойства перекиси водорода - хозяйке на заметку
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Боевики стягивают военную технику на передовую, колонны идут с сиренами и оповещением
- Боевик Безлер призвал Захарченко покинуть пост «главы ДНР» и захватить с собой Казаковых, «Ташкентов», «Царей»
- Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)