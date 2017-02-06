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ИС: Кремль готовит "ракетную провокацию" против Украины
Относительно проводимой Москвой ИПСО с использованием комплексов «Точка-У» на Донбассе
Вечером 02.02.2017 в Киевском районе Донецка имел место мощный взрыв, ставший результатом детонации боеприпасов. Доподлинно неизвестно, был ли этот инцидент специально организован оккупантами, либо же стал следствием грубых нарушений правил транспортировки и хранения боеприпасов со стороны личного состава российско-террористических войск (по нашим данным, имела место все же вторая версия).
Тем не менее, практически сразу после инцидента, как одновременно сообщили источники группы ИС в органах военного управления «1-го АК ДНР» и «министерстве информации ДНР», из Генштаба ВС РФ и администрации президента РФ по линии российских «кураторов» на Донбассе пришло указание активно использовать данное происшествие с целью дискредитации ВС Украины, которые якобы ведут обстрелы жилых кварталов Донецка из тяжелых вооружений.
В частности, в изначальном указании из Москвы предписывалось распространять информацию об якобы имеющем место использовании ВСУ по Донецку РСЗО 9К57 «Ураган» и тактических ракетных комплексов 9К79 «Точка-У». В такой интерпретации данную информацию распространяли среди гражданского населения боевики, а позже – озвучили «официальные представители ДНР», и она начала расходиться в российских, а также подконтрольных боевикам и украинских прокремлевских СМИ.
Через два дня, 04.04.2017, источники группы ИС сообщили о новом указании из Москвы, согласно которому дезинформация о взрыве в Донецке должна стать лишь одной информационной акцией в рамках масштабной спецоперации по дискредитации ВСУ.
В частности, региональные подразделения ФСБ РФ, «курирующие» «ДНР» и «ЛНР», получили указание документировать (организовать сбор «свидетельских показаний» и фото- и видеофиксацию) мест на оккупированной территории, где за все время конфликта, с весны 2014 года, использовались боеприпасы больших калибров (неважно, какой из сторон), а также имели место подрывы боеприпасов или даже аварии на техногенных объектах. Документирование должно проводиться с указанием, что в данных случаях ВСУ якобы применяли ракетное вооружение по мирным жителям.
Для фиксации недавних подобных случаев планируется также активно использовать мобильные группы представителей СМИ (российских, подконтрольных боевикам и иностранных), сформированные несколько дней назад для «освещения» нынешней эскалации конфликта на Донбассе. «Министерство информации ДНР» (глава - Никитина Е.Н.) и «министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР» (глава – Сурженко М.В.), а также «местные органы власти» получили указание оказывать полное содействие в подобном документировании, обеспечив наличие «свидетелей», которые должны указывать на использование украинскими войсками тактических ракет.
Согласно известным деталям замысла, эти сфальсифицированные «доказательства» будут подкреплены фрагментами тактических ракет типа 9М79 комплекса 9К79 «Точка-У», собранными на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области РФ, где пуски из данных комплексов проводятся регулярно (последние – в середине ноября 2016 г). На фрагменты планируется нанести серийные номера партий и серий ракет данного типа, оставшихся на территории Украины после развала СССР согласно документации, которая имеется в наличии ГШ ВС РФ.
Согласно указанию администрации президента РФ, сбор и фальсификация «доказательств» должны проводиться в форсированном режиме. Конечные материалы должны быть представлены в АП РФ не позже 15 февраля с.г.
Дмитрий Тымчук, координатор ИС, народный депутат Украины
Источник: sprotyv.info
Теги: Украина, Донбасс, ракеты, провокация, Кремль
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