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Качиньский заявил, что Украина не войдет в ЕС с Бандерой

06.02.2017 16:12
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Качиньский заявил, что Украина не войдет в ЕС с Бандерой

Прославление Степана Бандеры в Украине может помешать ее интеграции в Евросоюз. Об этом заявил глава правящей партии Польши Право и Справедливость Ярослав Качиньский в интервью Do Rzeczy, сообщает Корреспондент со ссылкой на TVP.

По его словам, об этом он сказал и президенту Петру Порошенко.

"Это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина. – Ред.) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так выявили огромное терпение, но всему есть предел", – подчеркнул Качиньский.

Политик также утверждает, что украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков".

"Мы не можем на протяжении многих лет соглашаться, чтобы в Украине был культ людей, совершивших геноцид против поляков", – отметил он.

Ранее Качиньский заявил, что отношения Варшавы и Киева под вопросом. По его словам, они зависят от позиции последнего по историческим вопросам.

Кроме того, в Польше предлагали приравнять украинский национализм к нацизму.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, Польша
 
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