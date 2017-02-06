Какое оружие США может остановить Кремль: мнения экспертов

06.02.2017 16:01

Украинские эксперты полагают, что предоставление американской военной помощи способно переломить ход боевых действий на Донбассе

Об этом говорится в статье «Остановит ли американское оружие российскую агрессию?» на портале Politeka.

По мнению большинства собеседников издания, предоставленное в нужном количестве, американское оружие способно резко изменить баланс сил в нашу сторону и сделать бесплодными возможные дальнейшие атаки российско-террористических войск на наши позиции.

«Поставки летального оружия сделало бы наши Вооруженные силы эффективнее на два порядка», – утверждает экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж. Перечисляя нужды украинских силовиков, эксперт отметил современные образцы противотанковой техники, особенно переносные комплексы типа «Джавелин», средства связи, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

В идеале – также бронетранспортеры, танки, гаубицы и самоходные артиллерийские установки, оснащенные новейшими системами наведения и управления огнем. Однако такое развитие событий относится к области фантастики.

В такой ситуации Украина должна сосредоточиться на развитии собственного ВПК. Маломуж отметил танк «Оплот», который ничем не уступает американскому «Абрамсу», а также отечественные разработки в области радиоэлектронной борьбы, которые ранее выиграли тендеры в Германии, Франции и России.

«В общем-то, наши Вооруженные силы доказали, что способны остановить врага тем оружием, которое у нас есть. Вопрос в ином: готовность Запада предоставить Украине летальное оружие имела бы колоссальный морально-психологический эффект», – говорит член парламентского комитета по вопросам Нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

Источник: politeka.net



