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Марчук: Пока жив Путин, война на Донбассе вряд ли завершится
При жизни президента РФ Владимира Путина прекращение войны на Донбассе едва ли возможно.
Об этом в интервью Лига.net заявил экс-премьер-министр Украины, представитель Украины в переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук, передают Униан.
"Россия в этом не заинтересована, потому что после окончания военных действий встанет вопрос об ответственности за территорию", - отметил он.
Кроме того, на окончательный возврат Донбасса под юрисдикцию Украины на условиях 2012-2013 годов РФ не согласится, а забирать эти территории себе они и не планировали, рассказал Марчук.
"Кремлю нужен пылающий анклав на территории Украины до тех пор, пока мы не заявим, что навсегда отказываемся от курса в НАТО и Евросоюз", - считает политик.
Как сообщалось ранее, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января ведут массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, война
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