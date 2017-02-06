Мінфін надав коментар щодо підвищення пенсійного віку

06.02.2017 21:39

Керівник міністерства фінансів України Олександр Данилюк заявив, що в майбутньому не варто чекати підвищення пенсійного віку, повідомляє replyua.net з посиланням на Радіо24.



Міністр Данилюк заспокоїв майбутніх пенсіонерів, зауваживши, що подібна вимога відсутня в офіційних документах про співпрацю української сторони та Міжнародного валютного фонду. Представник уряду зазначив, що на даний момент дійсно тривають консультації України та представників МВФ, але вони стосуються виключно розробки моделі майбутньої пенсійної реформи. За словами Данилюка, основоположним показником для пенсійної реформи буде наявний стаж роботи у українських громадян.



Раніше повідомлялося, що МВФ обстоює ідею підвищення пенсійного віку в Україні. Такі заяви озвучував міністр соціальної політики України Андрій Рева. За його словами, існуючий дефіцит в українському Пенсійному фонді іноземні партнери пропонували зменшити саме завдяки підвищенню віку, який дозволяє українцям йти на пенсію. Але, як зазначав посадовець, для України більш прийнятним варіант збільшення обсягів надходження податків. Це представник Мінсоцполітики аргументував тим, що за даними статистики, серед 26 мільйонів українців працездатного віку, податки в бюджет країни надходять лише від 10 мільйонів осіб.

Источник: replyua.net