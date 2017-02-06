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НАТО вимагає від України швидше реформувати СБУ

06.02.2017 20:20
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У представництві НАТО заявили на очікування від українського президента Петра Порошенка затвердження концепції реформи СБУ вже в найближчій перспективі. Як передає replyua.net, відповідна заява прозвучала від представника дипломатичного відомства Альянсу в Україні Олександра Віннікова. 

Він наголосив, що для НАТО самим головним стандартом є те, як громадськість контролює дії влади. «Мова йде про основний аспект в процесі співпраці НАТО з Києвом. Ми дуже цінуємо співпрацю з СБУ, оскільки вона призвела до конкретних результатів. Затвердження цієї концепції відбулося у липні минулого року. Тому Альянс очікує, що в найближчий час президент України Петро Порошенко затвердить даний документ.», - наголосив Вінніков. 

Також він додав, що, у відповідності до плану реформ, повинні бути створені нові механізми, а обговорення міжнародного досвіду відбулося за участі представництва СБУ. На розгляд запропонували винести досвід Норвегії. Винесення нової концепції реформування СБУ на обговорення депутатів ВР заплановане на завтра, 7 лютого. Нагадаємо, що напередодні американський президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з генсеком НАТО Йенсом Столнтербергом, під час якої обговорювалася ситуація на Донбасі. 

 

Источник:  replyua.net



Теги: Украина, Донбасс, НАТО, СБУ, реформы
 
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