НАТО вимагає від України швидше реформувати СБУ

06.02.2017 20:20

У представництві НАТО заявили на очікування від українського президента Петра Порошенка затвердження концепції реформи СБУ вже в найближчій перспективі. Як передає replyua.net, відповідна заява прозвучала від представника дипломатичного відомства Альянсу в Україні Олександра Віннікова.



Він наголосив, що для НАТО самим головним стандартом є те, як громадськість контролює дії влади. «Мова йде про основний аспект в процесі співпраці НАТО з Києвом. Ми дуже цінуємо співпрацю з СБУ, оскільки вона призвела до конкретних результатів. Затвердження цієї концепції відбулося у липні минулого року. Тому Альянс очікує, що в найближчий час президент України Петро Порошенко затвердить даний документ.», - наголосив Вінніков.



Також він додав, що, у відповідності до плану реформ, повинні бути створені нові механізми, а обговорення міжнародного досвіду відбулося за участі представництва СБУ. На розгляд запропонували винести досвід Норвегії. Винесення нової концепції реформування СБУ на обговорення депутатів ВР заплановане на завтра, 7 лютого. Нагадаємо, що напередодні американський президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з генсеком НАТО Йенсом Столнтербергом, під час якої обговорювалася ситуація на Донбасі.

Источник: replyua.net