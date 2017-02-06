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Новая волна гриппа: количество больных резко возросло
С 30 января по 5 февраля в Киеве зарегистрирован 21 581 больной гриппом и ОРВИ, что на 8,1% выше, чем на предыдущей недели
Как передает Politeka, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. По его словам, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости как среди взрослого, так и среди детского населения.
«Так, пока взрослых заболело 6753 против 6199 (за 4 неделю), рост на 8,2%, детей — 14 828 против 13 628, рост на 8,1%. В структуре заболеваемости за 5 неделю дети составляют 68,7%, как и на прошлой неделе», — сообщил Поворозник.
Замглавы КГГА добавил, что среди школьников зарегистрирован рост заболеваемости — 6172 случая, что составляет 41,6% (за 4 неделю 5474 — 40,2% от общего количества заболевших детей), и 28,6% (за 4 неделю — 27,6%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.
По его словам, в учреждения здравоохранения столицы с 30 января по 5 февраля госпитализирован 271 человек, из них 176 — дети.
Теги: Украина, Донбасс, грипп, ОРВИ
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