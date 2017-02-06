Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Первые подробности смертельного взрыва на Винничине

06.02.2017 15:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Первые подробности смертельного взрыва на Винничине

Стали известны первые подробности смертельного взрыва в Винницкой области

Их сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает Politeka.

Трагедия произошла ночью в Крыжополе. 23-летний юноша решил похвастаться перед своими гостями гранатой. В тот момент, когда он доставал ее со стола она сдетонировала у него в руках.
От полученных травм молодой человек погиб на месте происшествия. Пострадали также две девушки, которые находились в квартире. 28-летняя жительница Крыжополя получила осколочные ранения обеих ног, ее 20-летнюю подругу контузило.

Как сообщил заместитель начальника следственного управления ГУНП Александр Солдатов, по предварительной информации, в руках погибшего сдетонировала граната РГД-5. Скорее всего, парень не осознавал, какую опасность она несла.
После трагедии правоохранители возбудили уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины или «Умышленное убийство».



Теги: Донбасс, трагедия, взрыв, Винницкая область
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх