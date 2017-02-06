Первые подробности смертельного взрыва на Винничине

06.02.2017 15:31

Стали известны первые подробности смертельного взрыва в Винницкой области

Их сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает Politeka.

Трагедия произошла ночью в Крыжополе. 23-летний юноша решил похвастаться перед своими гостями гранатой. В тот момент, когда он доставал ее со стола она сдетонировала у него в руках.

От полученных травм молодой человек погиб на месте происшествия. Пострадали также две девушки, которые находились в квартире. 28-летняя жительница Крыжополя получила осколочные ранения обеих ног, ее 20-летнюю подругу контузило.

Как сообщил заместитель начальника следственного управления ГУНП Александр Солдатов, по предварительной информации, в руках погибшего сдетонировала граната РГД-5. Скорее всего, парень не осознавал, какую опасность она несла.

После трагедии правоохранители возбудили уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины или «Умышленное убийство».