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Политолог оценил телефонный разговор Трампа и Порошенко
Прошедший телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Петром Порошенко важен по двум причинам
Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, пишет «Сегодня».
По его словам, общение Порошенко с предыдущим президентом США Бараком Обамой преимущественно сводилось к личным встречам на международных форумах и во время рабочих визитов, а телефонные разговоры оставались вице-президенту США Джо Байдену.
Эксперт также напомнил, что Трамп и Порошенко уже общались в ноябре. Тогда, напомним, первый поднял вопросы аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе.
«Во-вторых, очень важен и тот факт, что второй тур телефонных переговоров произошел именно по инициативе американского президента. Все это свидетельствует о прямом контакте между ними», — заявил политолог.
Отметим, что обсудили президенты и потенциальную встречу в будущем. Фесенко добавляет, что визит нашего лидера в Штаты уже активно готовится.
«Это может случиться в конце февраля, и если это так, то, конечно же, Трамп встретится с Порошенко раньше, чем с Путиным. В этом есть своя выгода. Напомню, что в прошлый раунд телефонных разговоров Трамп созвонился сначала с Меркель, а потом уже с лидером РФ. Этот факт говорит о том, чью информацию он принимает во внимание, чтобы потом вести переговоры с Путиным», — подытожил политолог.
Источник: politeka.net
Теги: политика, США, Донбасс, Порошенко
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