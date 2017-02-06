Политолог оценил телефонный разговор Трампа и Порошенко

06.02.2017 09:50

Прошедший телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Петром Порошенко важен по двум причинам

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, пишет «Сегодня».

По его словам, общение Порошенко с предыдущим президентом США Бараком Обамой преимущественно сводилось к личным встречам на международных форумах и во время рабочих визитов, а телефонные разговоры оставались вице-президенту США Джо Байдену.

Эксперт также напомнил, что Трамп и Порошенко уже общались в ноябре. Тогда, напомним, первый поднял вопросы аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе.

«Во-вторых, очень важен и тот факт, что второй тур телефонных переговоров произошел именно по инициативе американского президента. Все это свидетельствует о прямом контакте между ними», — заявил политолог.

Отметим, что обсудили президенты и потенциальную встречу в будущем. Фесенко добавляет, что визит нашего лидера в Штаты уже активно готовится.

«Это может случиться в конце февраля, и если это так, то, конечно же, Трамп встретится с Порошенко раньше, чем с Путиным. В этом есть своя выгода. Напомню, что в прошлый раунд телефонных разговоров Трамп созвонился сначала с Меркель, а потом уже с лидером РФ. Этот факт говорит о том, чью информацию он принимает во внимание, чтобы потом вести переговоры с Путиным», — подытожил политолог.

Источник: politeka.net