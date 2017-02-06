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Порошенко має зустрітися з Трампом раніше, ніж це зробить Путін
Український президент Петро Порошенко має прикласти максимум зусиль для того, щоб новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрівся спочатку з ним, а потім вже з президентом РФ Владимиром Путиным.
Про це розповів представник України в Тристоронній контактній групі Марчук Євген, пише «ЛІГА.net», передає replyua.net.
«На мою думку, практична сторона відносин між Україною та Росією буде визначена під час візиту президента Петра Порошенка, про який вже було домовлено під час телефонної розмови. Найголовніше те, щоб цей візит відбувся раніше зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним. Це питання стратегічного і політичного характеру», - наголосив він.
В той самий час Марчук зауважив, що як би там не склалося, але той факт, що телефонна розмова між президентами України та США вже відбулася вселяє надії. «Однак важливо те, що взагалі така розмова відбулася. Крім того, американський лідер висловив своє прагнення до розвитку стратегічного партнерства та встановити мир вздовж усього українського кордону. Також відомо, що американська сторона занепокоєна останніми подіями в зоні проведення АТО. І якщо це все скласти до купи, то можна вважати це сигналом для європейських лідерів», - зауважив він.
Источник: replyua.net
Теги: Донбасс, президент, Путин, Порошенко
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